

Яндекс.Услуги — это площадка, где встречаются специалисты и их клиенты. Мы следим за порядком и блокируем тех, кто ведёт себя непорядочно. Но, конечно, не можем и не хотим контролировать ваше личное общение с заказчиками: здесь мы полагаемся на вашу честность и здравый смысл.