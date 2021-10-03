март 2021
Как работать на Яндекс.Услугах: правила и советы
3 марта, 20:35
Яндекс.Услуги — это площадка, где встречаются специалисты и их клиенты. Мы следим за порядком и блокируем тех, кто ведёт себя непорядочно. Но, конечно, не можем и не хотим контролировать ваше личное общение с заказчиками: здесь мы полагаемся на вашу честность и здравый смысл.
Приглашаем на десятую Вебмастерскую!
17 марта, 12:02
Приглашаем на десятую Вебмастерскую — ежегодную конференцию Яндекса для бизнеса, которая пройдёт 25 марта полностью онлайн. В этом году юбилей, поэтому будет кое-что особенное. Мы поговорим с вами на тему «Шаги для роста бизнеса» и разделим эфир на два потока — для сферы услуг и для интернет-магазинов.