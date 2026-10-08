Клуб Видео

Официальный клуб Яндекс.Видео, в котором можно обсуждать всё, что касается нашего сервиса (поиск видео, хостинг, главную страницу и др.): нововведения, улучшения, идеи и так далее.



Мы рады Вас видеть! Спасибо Вам за помощь и интерес к нашим разработкам :)



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P.S. И, пожалуйста, не надо выкладывать видео в этот клуб - он для этого не предназначен. Ещё раз спасибо :)

P.P.S. Список остальных клубов сервисов Яндекса: http://wow.ya.ru/clubs_yandex.xml