Клуб API Вебмастера

У нас достаточно большой сайт и нам хотелось бы следить за его индексацией.
1) Могу ли я получить через API список всех проиндексированных страниц сайта?
2) Могу ли я отправлять через API новые и непроиндексированные страницы на индексацию?
Клуб закрыт. А на все ваши вопросы готова ответить наша служба поддержки: https://tech.yandex.ru/webmaster/doc/troubleshooting/index-docpage/
У нас достаточно большой сайт и нам хотелось бы следить за его индексацией.
1) Могу ли я получить через API список всех проиндексированных страниц сайта?
2) Могу ли я отправлять через API новые и непроиндексированные страницы на индексацию?
тексты отправлялись, и началась такая ошибка, т.е. код-ответ на запрос, попробовал с другого домена, тоже самое, переавторизация не помогла, описание ошибки в xml ответе не выводится, коды ошибок в руководстве https://tech.yandex.ru/we
PPS:
Вроде сервис заработал, возможно это НГ и отсутсвие прогера сервиса на рабочем месте, надеюсь теперь будет ок, с наступившим, продуктивного года!
Почему-то "вдруг" появилась проблема - скрипт, ранее работавший вполне корректно, перестал отображать список оригинальных текстов.
Как написано в документации, посылаю GET курлом на
https://webmaster.yandex.
ru/api/v2/hosts/12345678/ original-texts/
(код сайта заменил на 12345678), авторизуюсь токеном, а в ответ получаю пустоту... ну то есть, совсем ничего, даже кода ошибки нет
При этом совершенно аналогичный запрос по адресу
https://webmaster.yandex.
ru/api/v2/hosts/12345678/
отрабатывает корректно и, как полагается, выдает всю информацию о сайте
Создается впечатление, что ошибка на стороне Яндекса. Кто-нибудь еще столкнулся с этой проблемой?
Проблема 1 в 1 http://toster.ru/q/173037
Перестало работать 31 декабря
Сабж. Проблемы начались вчера
Текст сообщения ответа:
Server: nginx/1.4.7
Date: Wed, 14 May 2014 06:50:57 GMT
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Expires: Wed, 14 May 2014 06:55:57 GMT
Set-Cookie: yandexuid=3854080031400050257; domain=.yandex.ru; path=/; expires=Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 GMT
Всем привет!
Как я понимаю, добавляемый мною текст через команду "Добавления оригинального текста", может быть как оригинальным так и не оригинальным. Допустим кинопоиск до меня добавил свой текст, как оригинальный. Теперь я копирую этот же текст и пытаюсь добавить его как свой "оригинальный текст". Насколько я понимаю, при добавлении я должен получить ошибку. Так ли это?
Если так, то я хотел бы протестировать поведение своего приложения в случае добавления не оригинального текста. Т.е я хочу увидеть ситуацию, когда я получу ошибку, что мой текст не оригинален. Но проблема в том, что какие бы тексты я не пытался добавить, я получаю либо новый id, либо id текста, который я пытался добавить повторно.
Вот почему хотелось бы получить некоторый текст-шаблон, который заведомо уникален и на котором можно было бы проверить работу приложения. Может у кого-то завалялся:)?
Вот код
function postKeys($url,$data,$headers) {
$handle=curl_init(
curl_setopt($handle, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
$response=curl_exec($handle);
$code=curl_getinfo($handle, CURLINFO_HTTP_CODE);
return array("code"=>$code,"response"=>$response);
}
$result=postKeys('https://webmaster.yandex.
|<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
|<error code="INVALID_URL"><message>Host is not added to the users host list</message></error>
Люди добрые! Скажите, что я делаю не так? Вылезает ошибка
Хотя я вроде указал Content-Length.
$handle=curl_init() ;
$headers = array('Authorization: OAuth xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'Content-Type: application/xml', 'Content-Length: '. strlen(urlencode('<host><
curl_setopt($handle, CURLOPT_URL, "https://webmaster.yandex.
curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($handle, CURLOPT_PUT, true);
curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, urlencode('<host><type>TXT_FILE</type></host>')
$response=curl_exec($handle);
$code=curl_getinfo($handle, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($handle);
Подскажите, пожалуйста. Требуется ли доступ к расширенным данным для получения только общего количества внешних ссылок (по данным Яндекс.Вебмастер) на сайт пользователя без детализации. Т.е. меня интересует только параметр links-count для статистических данных.
Подскажите можно ли через API брать количество показов в месяц с этого ресурса? http://wordstat.yandex.ru/
Привет!
Столкнулся с проблемой или точнее ограничением (для меня это всеже проблема) при добавление новых сайтов в яндекс.вебмастер:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error code="USERS_HOSTS_COUNT_L
читать ошибки я умею, но дело в том, что у меня есть портал с уникальным адресом для каждого региона / области / края страны и примерно 1200 населенных пунктов больших и малых... как теперь быть? Есть варианты ?
1) добавить новый аккаунт вебмастера и "повесить" на него остальные 200 городов (можно но не очень и удобно)
2) удалить оставшиеся 200 доменов / городов (вариант конечно)
3) yandex way? ограничение в 1000 в ДНК, принять и жить с этим?
Заказывал модуль на сайт, который отправляет оригинальные тексты в Я.вебмастер.
В панели управления нужно указать токен и дана ссылка на документацию http://api.yandex.ru/oaut
Всю голову сломал, как его получить, есть какая то более простая инстурукция по шагам?
Сегодня изучал API и у меня возник рад вопросов:
а есть ли возможность получать информацию о лимитах на акаунте Яндекс.XML через апи ?
Запрос ( Request URL:https://oauth.yandex.ru/a
GET /authorize?response_type=code&client_id={действующий идентификатор приложения} HTTP/1.1
Host: oauth.yandex.ru
Ответ сервера:
HTTP/1.1 302 FOUND
Server: nginx
X-Frame-Options: DENY
Location: https://webmaster.yandex.
Content-Language: ru
Запрос 2 (Request URL:https://webmaster.yandex.
GET /api/v2/verification_code.xml?state=&code=9702455 HTTP/1.1 Host: webmaster.yandex.ru
Ответ сервера 2:
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.2.1
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
...
<body><div>Ошибка: WRONG_REFERER</div></body>
...
В чем может быть дело? Пользователь в яндексе авторизован.
если в тексте есть амперсанд, то текст не оправляется и получаю "400 Bad request".
у меня одного такая проблема? если нет, то есть еще какие нить символы, которые лучше не отправлять?
Использую токен для разработчиков (заменен единицами). Может я исчерпал лимит?
Запрос:
send: 'POST /api/v2/hosts HTTP/1.1\r\nHost: webmaster.yandex.ru\r\nAccept-Encoding: identity\r\nContent-Length: 48\r\nContent-Type: application/xml\r\nAuthorization: OAuth 111111111111111111111111111111111\r\n\r\n<host>\n <name>www.mysite.ru</name>\n</host>\n'
Ответ:
reply: 'HTTP/1.1 404 Not Found\r\n'
header: Server: nginx/1.2.1
header: Date: Tue, 02 Jul 2013 17:52:48 GMT
header: Content-Type: text/html; charset=utf-8
header: Transfer-Encoding: chunked
header: Connection: keep-alive
header: Expires: Tue, 02 Jul 2013 17:57:48 GMT
header: Set-Cookie: yandexuid=1208188471372787568; domain=.yandex.ru; path=/; expires=Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 GMT
header: X-Frame-Options: SAMEORIGIN
DEBUG:requests.packages.u
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN">................
Почему так?
Добрый день всем. Работать с API начал недавно. В документации везде написано, что ответы сервера на запросы идут в формате XML. Что наблюдаю...
Например, запрос на получение сервисного документа:
$handle=curl_init() ;
curl_setopt($handle, CURLOPT_URL, "https://webmaster.yandex.ru/api/v2");
curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, "");
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($handle, CURLOPT_HEADER, 1);
curl_setopt($handle, CURLOPT_TIMEOUT, 120);
$response=curl_exec($handle);
$print_r($response);
Выводится:
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.2.1 Date: Sun, 07 Jul 2013 20:14:35 GMT Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Expires: Sun, 07 Jul 2013 20:19:35 GMT Set-Cookie: yandexuid=3781028091373228075; domain=.yandex.ru; path=/; expires=Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 GMT X-Frame-Options: SAMEORIGIN
По коду 200 видно, что ответ на запрос успешный. Но в документации представлен ответ формата:
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/xml; charset=utf-8
<service> <workspace> <collection href="https://webmaster.yandex.ru/api/v2/hosts"> <title>Host list</title> </collection> </workspace> </service>
А у меня никакого xml нет. Я что-то не так делаю??? Кто подскажет?
Всем привет!
Вчера наконец-то доделал первоначальный функционал для своего джема. Все подробности и документацию можно посмотреть вот тут:
Жду отзывов и пожеланий.
Никогда не пользовался API.
Я начинающий веб-програмист.
Знаю только html css и основы php.
Хочу автоматизировать добавления огигинальных текстов на моем ресурсе.
Читал документацию как начать работать ну не очень получается понять как пользоваться.
Прошел регистрацию приложения, поставил "получать информацию о внешних ссылках." ждемт примодерации.
Нет ли где-то более простого мануала как и что подключать и куда?
Как получать этот самый токен и куда на сайт прикручивать...
Куда эти все заголовки ставить, может есть фрагменты кода где-то как примеры?