Клуб API Вебмастера

Индексация страниц
topshoplinks
16 марта 2015, 12:25

У нас достаточно большой сайт и нам хотелось бы следить за его индексацией.

1) Могу ли я получить через API список всех проиндексированных страниц сайта?

2) Могу ли я отправлять через API новые и непроиндексированные страницы на индексацию?

6 комментариев
Ошибка: 100 без описания ошибки, оригинальные тексты не добавляются
gggggggggreat
13 января 2015, 16:28

тексты отправлялись, и началась такая ошибка, т.е. код-ответ на запрос, попробовал с другого домена, тоже самое, переавторизация не помогла, описание ошибки в xml ответе не выводится, коды ошибок в руководстве https://tech.yandex.ru/webmaster/doc/dg/reference/errors-docpage/ не комментируют ситуацию, пожалуйста подскажите, что за ошибка, заранее большое спасибо.

 

PPS:

Вроде сервис заработал, возможно это НГ и отсутсвие прогера сервиса на рабочем месте, надеюсь теперь будет ок, с наступившим, продуктивного года! 

12 комментариев
Получение списка оригинальных текстов посредством API
arkadyryabinin
13 января 2015, 16:28

Почему-то "вдруг" появилась проблема - скрипт, ранее работавший вполне корректно, перестал отображать список оригинальных текстов.

Как написано в документации, посылаю GET курлом на

 

https://webmaster.yandex.ru/api/v2/hosts/12345678/original-texts/

(код сайта заменил на 12345678), авторизуюсь токеном, а в ответ получаю пустоту... ну то есть, совсем ничего, даже кода ошибки нет

При этом совершенно аналогичный запрос по адресу

https://webmaster.yandex.ru/api/v2/hosts/12345678/

отрабатывает корректно и, как полагается,  выдает всю информацию о сайте

Создается впечатление, что ошибка на стороне Яндекса. Кто-нибудь еще столкнулся с этой проблемой?

 

1 комментарий
Отправка текстов через API и код 100
medkrug2012
13 января 2015, 16:28

Проблема 1 в 1 http://toster.ru/q/173037

Перестало работать 31 декабря

1 комментарий
409 при попытке добавить/удалить оригинальный текст
Api-ivi
14 мая 2014, 19:12

Сабж. Проблемы начались вчера

Текст сообщения ответа:

Server: nginx/1.4.7 

Date: Wed, 14 May 2014 06:50:57 GMT 

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 

Transfer-Encoding: chunked 

Connection: keep-alive 

Expires: Wed, 14 May 2014 06:55:57 GMT 

Set-Cookie: yandexuid=3854080031400050257; domain=.yandex.ru; path=/; expires=Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 GMT

3 комментария
Добавление не оригинального текста через команду "Добавление оригинального текста"
Api-ivi
25 декабря 2013, 09:08

Всем привет!

Как я понимаю, добавляемый мною текст через команду "Добавления оригинального текста", может быть как оригинальным так и не оригинальным. Допустим кинопоиск до меня добавил свой текст, как оригинальный. Теперь я копирую этот же текст и пытаюсь добавить его как свой "оригинальный текст". Насколько я понимаю, при добавлении я должен получить ошибку. Так ли это?

Если так, то я хотел бы протестировать поведение своего приложения в случае добавления не оригинального текста. Т.е я хочу увидеть ситуацию, когда я получу ошибку, что мой текст не оригинален. Но проблема в том, что какие бы тексты я не пытался добавить, я получаю либо новый id, либо id текста, который я пытался добавить повторно.

Вот почему хотелось бы получить некоторый текст-шаблон, который заведомо уникален и на котором можно было бы проверить работу приложения. Может у кого-то завалялся:)?

5 комментариев
"Host is not added to the users host list" получаю по webmaster api
xcart
23 декабря 2013, 17:26

Вот код

 

function postKeys($url,$data,$headers) {

    $handle=curl_init(

    curl_setopt($handle, CURLOPT_URL, $url);

    curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);

    curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

    curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);

    curl_setopt($handle, CURLOPT_POST, true);

    curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

    curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

    $response=curl_exec($handle);

    $code=curl_getinfo($handle, CURLINFO_HTTP_CODE);

    return array("code"=>$code,"response"=>$response);

    }

 

$result=postKeys('https://webmaster.yandex.ru/api/v2/hosts/'.$code.'/sitemaps/',urlencode('<sitemap><link href="http://owohho.com/sitemap.xml" /></sitemap>'), array('Authorization: OAuth '.$token)

Вот ответ
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <error code="INVALID_URL"><message>Host is not added to the users host list</message></error>
 
4 комментария
PUT Запрос проверки подтверждения сайта - не работает
chrom24
23 декабря 2013, 17:26

Люди добрые! Скажите, что я делаю не так? Вылезает ошибка 

411 Length Required

Хотя я вроде указал Content-Length.



$handle=curl_init() ;

$headers = array('Authorization: OAuth xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'Content-Type: application/xml', 'Content-Length: '. strlen(urlencode('<host><type>TXT_FILE</type></host>'))

curl_setopt($handle, CURLOPT_URL, "https://webmaster.yandex.ru/api/v2/hosts/12341234/verify");

curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);

curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);

curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

curl_setopt($handle, CURLOPT_PUT, true);

curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, urlencode('<host><type>TXT_FILE</type></host>')

$response=curl_exec($handle);

$code=curl_getinfo($handle, CURLINFO_HTTP_CODE); 

curl_close($handle);

2 комментария
Получение данных о количестве внешних ссылок по данным Яндекс.Вебмастер
Дмитрий Удимов
28 ноября 2013, 13:04

Подскажите, пожалуйста. Требуется ли доступ к расширенным данным для получения только общего количества внешних ссылок (по данным Яндекс.Вебмастер) на сайт пользователя без детализации. Т.е. меня интересует только параметр links-count для статистических данных.

3 комментария
Количество показов в месяц
goodseo
14 ноября 2013, 14:53

Подскажите можно ли через API брать количество показов в месяц с этого ресурса? http://wordstat.yandex.ru/

2 комментария
Users host limit exceeded (1000)
bashu
25 октября 2013, 14:00

Привет!

Столкнулся с проблемой или точнее ограничением (для меня это всеже проблема) при добавление новых сайтов в яндекс.вебмастер:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error code="USERS_HOSTS_COUNT_LIMIT_EXCEEDED"><message>Users host limit exceeded (1000)</message></error>

читать ошибки я умею, но дело в том, что у меня есть портал с уникальным адресом для каждого региона / области / края страны и примерно 1200 населенных пунктов больших и малых... как теперь быть? Есть варианты ?

1) добавить новый аккаунт вебмастера и "повесить" на него остальные 200 городов (можно но не очень и удобно)

2) удалить оставшиеся 200 доменов / городов (вариант конечно)

3) yandex way? ограничение в 1000 в ДНК, принять и жить с этим?

3 комментария
Как получить токен для отправки оригинальных текстов?
gorod-vrn
25 сентября 2013, 10:41

Заказывал модуль на сайт, который отправляет оригинальные тексты в Я.вебмастер.

В панели управления нужно указать токен и дана ссылка на документацию http://api.yandex.ru/oauth/doc/dg/concepts/ya-oauth-intro.xml

Всю голову сломал, как его получить, есть какая то более простая инстурукция по шагам?

 

1 комментарий
API Яндекс.Вебмастера для CMS
Козак Олександр
19 сентября 2013, 20:10

Сегодня изучал API и у меня возник рад вопросов:

  1. Есть ли уже котовые плагины или модуля для популярных CMS которые используют API Яндекс.Вебмастера (В частности Оригинальные тексты) ?
  2. У меня на сайте несколько авторов. И, предполодим, я автоматизировал отправку содержимого в "Оригинальные тексты" при каждой побликации. Должен ли автор перед первой публикацией авторизоваться в Яндекс ?
  3. Должен ли быть какой-то промежуток времени между отправкой текста в "Оригинальные тексты" и публикацией материала на сайте ?
  4. Если я опубликовал материал, и добавил его в "Оригинальные тексты", а через две недели изменил в нем одно слово и снова отправил, Как яндекс отреагирует на новое содержимое в таком случае ?
2 комментария
а есть ли возможность получать информацию о лимитах на акаунте Яндекс.XML через апи ?
etrofimenko
1 августа 2013, 14:17

а есть ли возможность получать информацию о лимитах на акаунте Яндекс.XML через апи ?

1 комментарий
Ошибка: WRONG_REFERER
XStudent
1 августа 2013, 14:17

Запрос ( Request URL:https://oauth.yandex.ru/authorize?response_type=code&client_id={действующий идентификатор приложения} ) :

GET /authorize?response_type=code&client_id={действующий идентификатор приложения} HTTP/1.1

Host: oauth.yandex.ru

Ответ сервера:

HTTP/1.1 302 FOUND

Server: nginx

X-Frame-Options: DENY

Location: https://webmaster.yandex.ru/api/v2/verification_code.xml?state=&code=9702455

Content-Language: ru

 

Запрос 2 (Request URL:https://webmaster.yandex.ru/api/v2/verification_code.xml?state=&code=9702455 ) :

GET /api/v2/verification_code.xml?state=&code=9702455 HTTP/1.1 Host: webmaster.yandex.ru

Ответ сервера 2:

HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.2.1

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

...

<body><div>Ошибка: WRONG_REFERER</div></body>

...

В чем может быть дело? Пользователь в яндексе авторизован.

5 комментариев
Ошибка при отправке уникального текста
kpXXX
1 августа 2013, 14:11

если в тексте есть амперсанд, то текст не оправляется и получаю "400 Bad request".

у меня одного такая проблема? если нет, то есть еще какие нить символы, которые лучше не отправлять?

2 комментария
404 Нет такой страницы в ответ на запрос добавления сайта
mikhail.v0r0nin
10 июля 2013, 14:02

Использую токен для разработчиков (заменен единицами). Может я исчерпал лимит?

Запрос:

send: 'POST /api/v2/hosts HTTP/1.1\r\nHost: webmaster.yandex.ru\r\nAccept-Encoding: identity\r\nContent-Length: 48\r\nContent-Type: application/xml\r\nAuthorization: OAuth 111111111111111111111111111111111\r\n\r\n<host>\n  <name>www.mysite.ru</name>\n</host>\n'

Ответ:
reply: 'HTTP/1.1 404 Not Found\r\n'
header: Server: nginx/1.2.1
header: Date: Tue, 02 Jul 2013 17:52:48 GMT
header: Content-Type: text/html; charset=utf-8
header: Transfer-Encoding: chunked
header: Connection: keep-alive
header: Expires: Tue, 02 Jul 2013 17:57:48 GMT
header: Set-Cookie: yandexuid=1208188471372787568; domain=.yandex.ru; path=/; expires=Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 GMT
header: X-Frame-Options: SAMEORIGIN
DEBUG:requests.packages.urllib3.connectionpool:"POST /api/v2/hosts HTTP/1.1" 404 None
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN">................

Почему так?

2 комментария
Ответы сервера
yiermanru
10 июля 2013, 14:01

Добрый день всем. Работать с API начал недавно. В документации везде написано, что ответы сервера на запросы идут в формате XML. Что наблюдаю...

Например, запрос на получение сервисного документа:

    $handle=curl_init() ;
    curl_setopt($handle, CURLOPT_URL, "https://webmaster.yandex.ru/api/v2");
    curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, "");
    curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
    curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
    curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($handle, CURLOPT_HEADER, 1);
    curl_setopt($handle, CURLOPT_TIMEOUT, 120);
    $response=curl_exec($handle);

    $print_r($response);

 

Выводится:

HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.2.1 Date: Sun, 07 Jul 2013 20:14:35 GMT Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Expires: Sun, 07 Jul 2013 20:19:35 GMT Set-Cookie: yandexuid=3781028091373228075; domain=.yandex.ru; path=/; expires=Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 GMT X-Frame-Options: SAMEORIGIN

По коду 200 видно, что ответ на запрос успешный. Но в документации представлен ответ формата:

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/xml; charset=utf-8 <service> <workspace> <collection href="https://webmaster.yandex.ru/api/v2/hosts"> <title>Host list</title> </collection> </workspace> </service>


А у меня никакого xml нет. Я что-то не так делаю??? Кто подскажет?

 

4 комментария
Ruby Gem для Яндекс.Вебмастер
igor-alexandrov
10 июля 2013, 13:47

Всем привет!

Вчера наконец-то доделал первоначальный функционал для своего джема. Все подробности и документацию можно посмотреть вот тут:

Жду отзывов и пожеланий.

2 комментария
Оригинальные тексты с чего начать...
mk-elpis
30 мая 2013, 13:13

Никогда не пользовался API.
Я начинающий веб-програмист.

Знаю только html css и основы php.

Хочу автоматизировать добавления огигинальных текстов на моем ресурсе.

Читал документацию как начать работать ну не очень получается понять как пользоваться.

Прошел регистрацию приложения, поставил "получать информацию о внешних ссылках." ждемт примодерации.

Нет ли где-то более простого мануала как и что подключать и куда?

Как получать этот самый токен и куда на сайт прикручивать... 
Куда эти все заголовки ставить, может есть фрагменты кода где-то как примеры?

 

6 комментариев