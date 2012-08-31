Здравствуйте!

Планирует ли Яндекс поддержку CORS запросов к своим АПИ?

ГуглДрайв её уже имеет. Это удобно и юзабильно.

Ведь согласитесь, когда есть задача загрузить с клиента

файл в Яндекс-Диск, то как-то через **** грузить файл сначала

себе на хостинг/VPS/DS, а оттуда уже курлами в диск.

Если б настроили Access-Control-Allow-Origin'ы автоматом при

регистрации приложения, то можно было б грузить прямо с

клиента в стиле: