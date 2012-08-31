Здравствуйте!
Планирует ли Яндекс поддержку CORS запросов к своим АПИ?
ГуглДрайв её уже имеет. Это удобно и юзабильно.
Ведь согласитесь, когда есть задача загрузить с клиента
файл в Яндекс-Диск, то как-то через **** грузить файл сначала
себе на хостинг/VPS/DS, а оттуда уже курлами в диск.
Если б настроили Access-Control-Allow-Origin'ы автоматом при
регистрации приложения, то можно было б грузить прямо с
клиента в стиле:
var xhr = new XMLHttpRequest(
xhr.open('PUT', 'https://webdav.yandex.ru/some_document.pdf', true);
xhr.setRequestHeader('Authorization', 'Bearer 5a03ee82cf334e2da37da3c0e117b8f3');
xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/binary');
xhr.setRequestHeader('Content-Length', document.getElementById("
xhr.send(fileReader.result);