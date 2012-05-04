Клуб API Вебмастера

май 2012
Получение списка заражённых страниц сайта
semagroup
4 мая 2012, 13:03

Хотелось бы иметь возможность получать через API список страниц сайта, которые по мнению Яндекса содержат вирусы и про которые в поиске будет писаться, что сайт может угрожать безопасности вашего компьютера.

А также через API отправлять запрос на перепроверку заражённых страниц (когда уже с них убран код, непонравившийся Яндексу).

1 комментарий
фичреквест
Получение количества ссылающихся сайтов
Вадим
12 мая 2012, 21:25

Планируется ли добавить в АПИ возможность получения количества "Ссылающихся сайтов" (как это сделано в веб-интерфейсе http://webmaster.yandex.ru/site/indexed/links.xml?host=XXXXXX&path=*)?

4 комментария
фичреквест
Использование API для диплома
angolubenko
15 мая 2012, 17:48

Интересует такой впорос: сейчас пишу диплом- тема диплома -система управления содержимым веб сайтов. Я хотел бы внедрить часть функционала API в свою CMS(получение данных  о сайте). Вопрос: можно ли это сделать?

1 комментарий
CMS
Не могу авторизироваться. Возвращается {"error": "unauthorized_client"}
slasherrr
16 мая 2012, 14:09

Пользуюсь способом описанным здесь http://api.yandex.ru/oauth/doc/dg/reference/resource-owner-credentials.xml  , отправляю строку в POST вида

$postData = 'grant_type=password&username='.$username.'&password='.$password.'&client_id=' . $applicationId . '&client_secret=' . $applicationPass;

 

Возвращается {"error": "unauthorized_client"} - не пойму в чем дело. Приложение зарегистрированы, всё на месте.

7 комментариев
OAuth-авторизация
Получение идентификатора пользователя
slapetov
25 мая 2012, 12:50

Здравствуйте. 

Пытаюсь получить идентификатор пользователя (UID)

запрос выглядит так:

-------

GET /api/me HTTP/1.1

Host: webmaster.yandex.ru

Accept: */*

Authorization: OAuth 3b465e9dee45473f9376e09a2e6cf2ff

--------

ответ получаю такой: HTTP/1.1 500 Internal Server Error

Когда ставлю token не правильный, то возвращается: HTTP/1.1 401 Unauthorized


код на php:

-------

$header[] = "Authorization: OAuth 3b465e9dee45473f9376e09a2e6cf2ff";

 

$url = "https://webmaster.yandex.ru/api/me";

$ch = curl_init($url);

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);

curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 120);

curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, 1);

curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, 1);

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);

$result = curl_exec($ch);

-----

Буду очень признателен за помощь.)

6 комментариев
получение client_id