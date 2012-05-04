Здравствуйте.
Пытаюсь получить идентификатор пользователя (UID)
запрос выглядит так:
-------
GET /api/me HTTP/1.1
Host: webmaster.yandex.ru
Accept: */*
Authorization: OAuth 3b465e9dee45473f9376e09a2e6cf2ff
--------
ответ получаю такой: HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Когда ставлю token не правильный, то возвращается: HTTP/1.1 401 Unauthorized
код на php:
-------
$header[] = "Authorization: OAuth 3b465e9dee45473f9376e09a2e6cf2ff";
$url = "https://webmaster.yandex.ru/api/me";
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 120);
curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
$result = curl_exec($ch);
-----
Буду очень признателен за помощь.)