Добрый день, спасибо за прекрасный сервис.

1) При обработке информации об исключенных страницах кроме стандартных кодов, описанных в документации (40x, 500) возвращаются также неизвестные:

2024 и 2010.

Также в поле severity кроме ERROR|WARNING|INFO|OK возвращаются незадокументированные константы xxxUSERxxx, xxxROBOTxxx.

Не Могли бы Вы обновить документацию по кодам ошибок и статусам на странице http://api.yandex.ru/webm aster/doc/dg/reference/er rors.xml .

2) При использовании api вебмастера очень хотелось бы иметь возможность получать данные по индексации конкретной страницы сайта, в одной из тем уже проскакивало это пожелание и было написано что готовится такой сервис, может быть уже есть какая-то незадокументированная возможность?