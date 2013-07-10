Всем привет!
Вчера наконец-то доделал первоначальный функционал для своего джема. Все подробности и документацию можно посмотреть вот тут:
Жду отзывов и пожеланий.
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Добрый день всем. Работать с API начал недавно. В документации везде написано, что ответы сервера на запросы идут в формате XML. Что наблюдаю...
Например, запрос на получение сервисного документа:
$handle=curl_init() ;
curl_setopt($handle, CURLOPT_URL, "https://webmaster.yandex.ru/api/v2");
curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, "");
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($handle, CURLOPT_HEADER, 1);
curl_setopt($handle, CURLOPT_TIMEOUT, 120);
$response=curl_exec($handle);
$print_r($response);
Выводится:
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.2.1 Date: Sun, 07 Jul 2013 20:14:35 GMT Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Expires: Sun, 07 Jul 2013 20:19:35 GMT Set-Cookie: yandexuid=3781028091373228075; domain=.yandex.ru; path=/; expires=Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 GMT X-Frame-Options: SAMEORIGIN
По коду 200 видно, что ответ на запрос успешный. Но в документации представлен ответ формата:
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/xml; charset=utf-8
<service> <workspace> <collection href="https://webmaster.yandex.ru/api/v2/hosts"> <title>Host list</title> </collection> </workspace> </service>
А у меня никакого xml нет. Я что-то не так делаю??? Кто подскажет?
Использую токен для разработчиков (заменен единицами). Может я исчерпал лимит?
Запрос:
send: 'POST /api/v2/hosts HTTP/1.1\r\nHost: webmaster.yandex.ru\r\nAccept-Encoding: identity\r\nContent-Length: 48\r\nContent-Type: application/xml\r\nAuthorization: OAuth 111111111111111111111111111111111\r\n\r\n<host>\n <name>www.mysite.ru</name>\n</host>\n'
Ответ:
reply: 'HTTP/1.1 404 Not Found\r\n'
header: Server: nginx/1.2.1
header: Date: Tue, 02 Jul 2013 17:52:48 GMT
header: Content-Type: text/html; charset=utf-8
header: Transfer-Encoding: chunked
header: Connection: keep-alive
header: Expires: Tue, 02 Jul 2013 17:57:48 GMT
header: Set-Cookie: yandexuid=1208188471372787568; domain=.yandex.ru; path=/; expires=Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 GMT
header: X-Frame-Options: SAMEORIGIN
DEBUG:requests.packages.u
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN">................
Почему так?