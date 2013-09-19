Клуб API Вебмастера

сентябрь 2013
API Яндекс.Вебмастера для CMS
Удалённый пользователь
19 сентября 2013, 20:10

Сегодня изучал API и у меня возник рад вопросов:

  1. Есть ли уже котовые плагины или модуля для популярных CMS которые используют API Яндекс.Вебмастера (В частности Оригинальные тексты) ?
  2. У меня на сайте несколько авторов. И, предполодим, я автоматизировал отправку содержимого в "Оригинальные тексты" при каждой побликации. Должен ли автор перед первой публикацией авторизоваться в Яндекс ?
  3. Должен ли быть какой-то промежуток времени между отправкой текста в "Оригинальные тексты" и публикацией материала на сайте ?
  4. Если я опубликовал материал, и добавил его в "Оригинальные тексты", а через две недели изменил в нем одно слово и снова отправил, Как яндекс отреагирует на новое содержимое в таком случае ?
2 комментария
Как получить токен для отправки оригинальных текстов?
gorod-vrn
25 сентября 2013, 10:41

Заказывал модуль на сайт, который отправляет оригинальные тексты в Я.вебмастер.

В панели управления нужно указать токен и дана ссылка на документацию http://api.yandex.ru/oauth/doc/dg/concepts/ya-oauth-intro.xml

Всю голову сломал, как его получить, есть какая то более простая инстурукция по шагам?

 

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