Сегодня изучал API и у меня возник рад вопросов:
- Есть ли уже котовые плагины или модуля для популярных CMS которые используют API Яндекс.Вебмастера (В частности Оригинальные тексты) ?
- У меня на сайте несколько авторов. И, предполодим, я автоматизировал отправку содержимого в "Оригинальные тексты" при каждой побликации. Должен ли автор перед первой публикацией авторизоваться в Яндекс ?
- Должен ли быть какой-то промежуток времени между отправкой текста в "Оригинальные тексты" и публикацией материала на сайте ?
- Если я опубликовал материал, и добавил его в "Оригинальные тексты", а через две недели изменил в нем одно слово и снова отправил, Как яндекс отреагирует на новое содержимое в таком случае ?