Оригинальные тексты" при каждой побликации. Должен ли автор перед первой публикацией авторизоваться в Яндекс ?

Должен ли быть какой-то промежуток времени между отправкой текста в

Если я опубликовал материал, и добавил его в

"

Оригинальные тексты", а через две недели изменил в нем одно слово и снова отправил, Как яндекс отреагирует на новое содержимое в таком случае ?