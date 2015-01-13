Клуб API Вебмастера

январь 2015
Отправка текстов через API и код 100
medkrug2012
13 января 2015, 16:28

Проблема 1 в 1 http://toster.ru/q/173037

Перестало работать 31 декабря

1 комментарий
Получение списка оригинальных текстов посредством API
arkadyryabinin
13 января 2015, 16:28

Почему-то "вдруг" появилась проблема - скрипт, ранее работавший вполне корректно, перестал отображать список оригинальных текстов.

Как написано в документации, посылаю GET курлом на

 

https://webmaster.yandex.ru/api/v2/hosts/12345678/original-texts/

(код сайта заменил на 12345678), авторизуюсь токеном, а в ответ получаю пустоту... ну то есть, совсем ничего, даже кода ошибки нет

При этом совершенно аналогичный запрос по адресу

https://webmaster.yandex.ru/api/v2/hosts/12345678/

отрабатывает корректно и, как полагается,  выдает всю информацию о сайте

Создается впечатление, что ошибка на стороне Яндекса. Кто-нибудь еще столкнулся с этой проблемой?

 

1 комментарий
Ошибка: 100 без описания ошибки, оригинальные тексты не добавляются
gggggggggreat
13 января 2015, 16:28

тексты отправлялись, и началась такая ошибка, т.е. код-ответ на запрос, попробовал с другого домена, тоже самое, переавторизация не помогла, описание ошибки в xml ответе не выводится, коды ошибок в руководстве https://tech.yandex.ru/webmaster/doc/dg/reference/errors-docpage/ не комментируют ситуацию, пожалуйста подскажите, что за ошибка, заранее большое спасибо.

 

PPS:

Вроде сервис заработал, возможно это НГ и отсутсвие прогера сервиса на рабочем месте, надеюсь теперь будет ок, с наступившим, продуктивного года! 

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