Почему-то "вдруг" появилась проблема - скрипт, ранее работавший вполне корректно, перестал отображать список оригинальных текстов.

Как написано в документации, посылаю GET курлом на

(код сайта заменил на 12345678), авторизуюсь токеном, а в ответ получаю пустоту... ну то есть, совсем ничего, даже кода ошибки нет

При этом совершенно аналогичный запрос по адресу

отрабатывает корректно и, как полагается, выдает всю информацию о сайте

Создается впечатление, что ошибка на стороне Яндекса. Кто-нибудь еще столкнулся с этой проблемой?