Проблема 1 в 1 http://toster.ru/q/173037
Перестало работать 31 декабря
Проблема 1 в 1 http://toster.ru/q/173037
Перестало работать 31 декабря
Почему-то "вдруг" появилась проблема - скрипт, ранее работавший вполне корректно, перестал отображать список оригинальных текстов.
Как написано в документации, посылаю GET курлом на
https://webmaster.yandex.
ru/api/v2/hosts/12345678/ original-texts/
(код сайта заменил на 12345678), авторизуюсь токеном, а в ответ получаю пустоту... ну то есть, совсем ничего, даже кода ошибки нет
При этом совершенно аналогичный запрос по адресу
https://webmaster.yandex.
ru/api/v2/hosts/12345678/
отрабатывает корректно и, как полагается, выдает всю информацию о сайте
Создается впечатление, что ошибка на стороне Яндекса. Кто-нибудь еще столкнулся с этой проблемой?
тексты отправлялись, и началась такая ошибка, т.е. код-ответ на запрос, попробовал с другого домена, тоже самое, переавторизация не помогла, описание ошибки в xml ответе не выводится, коды ошибок в руководстве https://tech.yandex.ru/we
PPS:
Вроде сервис заработал, возможно это НГ и отсутсвие прогера сервиса на рабочем месте, надеюсь теперь будет ок, с наступившим, продуктивного года!