Когда чем-то занимаешься долго, не замечаешь изменений. Просто все меняется постепенно, а кажется, что так было всегда.

Вот и у нас такая же история.

Весной 2007 года (я тогда пришла в Яндекс) у нас была маленькая группа техписателей. Занимались мы только внутренней документацией. Писали на русском языке. Использовали три или четыре инструмента для разработки документации.

А сейчас нас уже много. Мы отвечаем за всю документацию: техническую и пользовательскую, внутреннюю и внешнюю. Переводим ее на несколько языков. У нас постоянно появляется что-нибудь новенькое, чего мы не делали раньше, и мы ищем новые подходы и инструменты. Теперь в нашем арсенале большой набор разнообразных средств. С их помощью можно решать практически любые задачи документирования.

О наших орудиях производства я недавно рассказывала на вебинаре «ТехДок 2104: Софт». Время выступления было ограничено, поэтому доклад получился обзорным. Из него вы узнаете, какие программные продукты и технологии мы используем. А также познакомитесь с некоторыми приемами и подходами, которые сделали нашу работу удобнее.

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