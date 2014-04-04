— Кем ты работаешь? — спросила меня однажды моя знакомая.
— Техническим писателем.
— Техническим... писателем, — повторила она задумчиво. — Бывает еще такая музыка — в стиле «индастриал».
До того как я стала техписом, большинство моих друзей и не подозревали о существовании такой профессии. Кажется, кому придет в голову набрать в поисковой строке «технический писатель»? Некоторое количество таких запросов, тем не менее, нашлось.
Итак, если коротко:
Большая часть запросов (всего их было около 1300), наверное, похожа на запросы о любой другой профессии: интересуются вакансиями, средней зарплатой, обязанностями и требованиями к техническим писателям. Те, кто еще не стал техписом, спрашивают о курсах и обучении. Работодатели ищут тестовые задания, расценки и недоумевают, как правильно сделать запись в трудовой книжке.
Очень немногочисленная, но, пожалуй, самая интересная группа запросов касается общих сведений о профессии: в чем состоит работа техписа, каковы ключевые навыки, профессиональные цели и возможности карьерного роста. А еще интересуются сообществами, форумами и сайтами для технических писателей.
А какие запросы задают о вашей профессии? Узнать об этом можно с помощью специальных сервисов, например, Подбор слов от Яндекса.