Сообразуйте действие с речью, речь с действием.

Шекспир, «Гамлет», акт 3, сцена 2.

Описывая действия, чьи угодно, над чем угодно, вы неизбежно рассказываете историю — о том, как взаимодействуют компоненты системы, как разговаривают сервер с клиентом или как скучно стоять в пробке. При этом стиль рассказа создает три четверти всего впечатления.

Например, эти две истории различаются только стилем:

Расширение интернета приводит к увеличению количества документов, потенциально несущих угрозу техническим устройствам пользователей. Интернет расширяется, поэтому растет количество документов, которые потенциально угрожают техническим устройствам пользователей.

Большинство читателей предпочтет вторую версию — история яснее, легче следить за персонажами и происходящими действиями. Чтобы пересказать историю таким образом, достаточно следовать двум принципам.





Персонажи должны быть подлежащими в предложениях

В первой версии главным действующим лицом является расширение, а не интернет, документы или пользователи, о которых идет речь. Этот сдвиг фокуса и создает некоторый канцелярский эффект.

Тяжеловесные существительные, образованные от глаголов, — «электрификация», «обеспечение» и тому подобная эскалация — чаще всего можно встретить в официальных документах. Такие существительные называются номинализациями и использовать их без меры — верный путь к тексту сухому и трудному для усвоения.

Сказуемые должны быть глаголами, явно указывающими на действие

В первой версии истории происходящие действия — это существительные (/расширение/, /увеличение/, /угроза/). При этом сказуемое «приводит» само по себе непрозрачно. Во второй версии те же самые действия выражены глаголами-сказуемыми (/расширяется/, /растет/, /угрожают/), которые прочнее связаны с подлежащими.

Ничего не говорящие сказуемые — это побочный эффект номинализаций. Когда смысл упакован в одно существительное, язык требует хотя бы подразумевать какой-нибудь глагол, чтобы изложение было сколько-нибудь динамичным. В результате получается «обеспечивает поддержание» вместо «поддерживает» без какой-либо выгоды.

Применяем на практике

Допустим, у нас есть предложение повышеной лохматости:

Решение данной задачи требует введения системы оценки качества поиска и ее регулярного применения для улучшения правил ранжирования документов.

Как улучшить его, следуя нашим принципам? Нужно ответить на два вопроса:

Какие действия передают суть истории? В этом предложении некто решает задачу, вводит систему оценки и регулярно ее применяет, а также улучшает правила. Эти действия должны стать сказуемыми-глаголами. Какое действующее лицо подходит на роль подлежащего? В текущем виде действующего лица вообще не видно — только какое-то решение чего-то требует в белой комнате с мягкими стенами. В таком случае нужно добывать подлежащее из контекста: для поста в блоге подойдет «мы», для технического описания — название системы, которая решает задачу.

Ответив на эти вопросы, получим скелет нового предложения: «Чтобы решить задачу, Яндекс вводит систему оценки и регулярно ее применяет, чтобы улучшить правила.» Дальше наращиваем на этот скелет плоть деталей, и получаем черновой новый вариант:

Чтобы решить данную задачу, Яндекс ввел систему оценки качества поиска и регулярно применяет ее, чтобы улучшать правила ранжирования документов.

Этот вариант нельзя считать эталоном и образцом — нужно органично встроить его в контекст, хорошо бы избавиться от двух «чтобы», возможно, стоит убрать номинализацию «ранжирование» и т. п. Но предложение уже проще читать, а вместе с этим проще корректировать и переписывать.

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