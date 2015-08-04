Здравствуйте!

В свое время начали оформлять ссылки в печатных документах (PDF, MS Word, Open Office и т. д.) в формате обычной веб-гиперссылки (ссылка выделена синим цветом с использованием подчеркиваемого шрифта).

Но постепенно пришло осознание того, что, если документ используется для работы в виде бумажной копии, какой смысл в этих гиперссылках?

В последнем случае удобнее иметь некий "механизм" отсылки на соответствующий раздел с описанием (например, указание номера страницы, фраза "См. Введение" и прочие книжные хитрости).

Однако, анализируя печатные документы различных компаний, можно прийти к выводу, что выделение ссылок "веб-овским" способом также имеет право на жизнь.

Можете ответить, как оформляют ссылки в печатных документах сотрудники Вашей компании; это правило основано на каком-то стандарте, требовании клиентов, решении руководства и т. д.?

Заранее спасибо за ответы!