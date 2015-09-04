Коллеги, подскажите, есть ли отечественные или зарубежные стандарты, с помощью которых можно указывать аудио, видео и мультимедийные материалы в разделе документации об используемых материалах?

Приведу примеры, как принято указывать печатные издания в документации:

Новиков Ю. В. Основы цифровой схемотехники. — М. Мир, 2001. Хоровиц П, Хилл У. Искусство схемотехники: В 3-х томах: Пер. с англ. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Мир, 1993. Журнал «Русский репортер», №21-28, 2011. Science Journal, № 332, 2011. Энциклопедия для детей. Том 22. «Информатика» — М. Аванта+, 2008.

Если подобных стандартов нет, пожалуйста, поделитесь опытом, как Вы указываете вышеназванные материалы в тех или иных документах, скажем, Крылов В. И. Как научиться работать с базами данных? - Россия. Юни-Студио, DVD 234-090, 2012 или John Dale. A true words about data bases. - UK. EMI, CD 898-90-672 DDD, 2015.

Заранее спасибо!