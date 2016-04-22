Добрый день,

Рады сообщить, что открылась регистрация на четвертый Гипербатон. Мероприятие состоится 4 июня.

Как и в прошлом году, будет организован телемост, а конференция пройдет одновременно в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Основные темы:

- поиск и обучение писателей для разработческой документации;

- генерация документации из кода;

- единый источник;

- использование баз данных для унификации текстов;

- локализация документации.

Программа конференции и список участников будут опубликованы позже.

Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться до 17:00 (по московскому времени) 31 мая.

Да пребудет с вами Сила!