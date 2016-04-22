Добрый день,
Рады сообщить, что открылась регистрация на четвертый Гипербатон. Мероприятие состоится 4 июня.
Как и в прошлом году, будет организован телемост, а конференция пройдет одновременно в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Основные темы:
- поиск и обучение писателей для разработческой документации;
- генерация документации из кода;
- единый источник;
- использование баз данных для унификации текстов;
- локализация документации.
Программа конференции и список участников будут опубликованы позже.
Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться до 17:00 (по московскому времени) 31 мая.
Да пребудет с вами Сила!