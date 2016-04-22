Клуб технических писателей

апрель 2016
Четвертый Гипербатон. Открыта регистрация
Юрий
22 апреля 2016, 11:15

Добрый день,

Рады сообщить, что открылась регистрация на четвертый Гипербатон. Мероприятие состоится 4 июня.

Как и в прошлом году, будет организован телемост, а конференция пройдет одновременно в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Основные темы:
- поиск и обучение писателей для разработческой документации;
- генерация документации из кода;
- единый источник;
- использование баз данных для унификации текстов;
- локализация документации.

Программа конференции и список участников будут опубликованы позже.

Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться до 17:00 (по московскому времени) 31 мая.

Да пребудет с вами Сила!

3 комментария
гипербатон,2016,конференция,яндекс
Как карьера технического писателя убила во мне писателя-литератора
Кристина
25 апреля 2016, 16:29

Пишущим документацию на английском посвящается.

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2 комментария
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