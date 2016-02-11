Конференция ProКонтент посвящена вопросам создания контента для пользователей (интерфейсы, обучающий контент, техническая документация и другое).

Специалисты «Лаборатории Касперского» расскажут о разработке интерфейсов, функциях текстов в интерфейсах, создании и контроле обучающего контента, а также о написании и локализации технической документации.

Кроме того, вы сможете поучаствовать в рабочих столах, где будет рассмотрено решение некоторых вопросов на практике.

На конференции мы будем рады видеть технических писателей, специалистов по локализации, бизнес- и системных аналитиков, редакторов, переводчиков.

Подробная программа и регистрация доступны на странице мероприятия.