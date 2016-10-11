Впечатлившись масштабом Яндекс.Гипербатона я решил, что здорово сделать что-нибудь похожее в родном городе.

Итак, встречайте:

DocFactor — первая в Сибири офлайновая конференция о технической документации.

Помимо технических писателей эта конференция может быть интересна системным аналитикам, менеджерам, и всем, кому небезразлична документация в их проектах.

Наши доклады:

Михаил Острогорский (Philosoft, Москва) расскажет об официально утвержденном российском профессиональном стандарте «Технический писатель»,

Ольга Кириченко (UNIGINE, Томск) сделает доклад о карьере технического писателя и процессах документирования на примере своей компании

Семён Факторович (documentat.io, Новосибирск) поделится опытом в области поиска, отбора и собеседования технических писателей

Дмитрий Лишик (Сигнатек, Новосибирск) расскажет о системном подходе к техническим коммуникациям

Павел Семёнов (Сбертех, Новосибирск) расскажет о принципе единого источника и об инструментарии для его реализации

Место проведения: Новосибирск, Академгородок, новый корпус НГУ (ул. Пирогова, д.1).

Дата и время: 4 ноября 2016, 10:00-18:00.

Участие бесплатное, но всем желающим поучаствовать необходимо зарегистрироваться на сайте конференции (http://docfactor.ru)

Если вы живете далеко от Новосибирска (или не готовы потратить целый выходной день на участие в конференции), к вашим услугам онлайн-трансляция.

До встречи!