Клуб технических писателей

октябрь 2016
Как правильно описывать последовательность шагов?
Кирилл
11 октября 2016, 09:07

Здравствуйте, коллеги!

Ситуация такая: пользователь переходит в один из разделов меню и должен заполнить форму регистрации. Есть несколько вариантов того, как можно описать это:

Первый вариант:
1. Нажмите Отгрузить услугу > Выбрать услугу. Откроется страница с параметрами отгрузки.
2. Заполните поля формы.

Второй вариант:
1. Нажмите Отгрузить услугу > Выбрать услугу.
2. На странице Отгрузка услуги заполните поля формы.

Третий вариант:
1. Нажмите Отгрузить услугу > Выбрать услугу.
2. Заполните поля формы.


Какой вариант вы считаете наиболее удачным?

 

5 комментариев
вопросы,руководство пользователя
DocFactor: конференция о технической документации в Новосибирске
Семён Факторович
27 октября 2016, 17:35

Впечатлившись масштабом Яндекс.Гипербатона я решил, что здорово сделать что-нибудь похожее в родном городе.

Итак, встречайте: 

DocFactor — первая в Сибири офлайновая конференция о технической документации.

Помимо технических писателей эта конференция может быть интересна системным аналитикам, менеджерам, и всем, кому небезразлична документация в их проектах.

Наши доклады:

  • Михаил Острогорский (Philosoft, Москва) расскажет об официально утвержденном российском профессиональном стандарте «Технический писатель»,
  • Ольга Кириченко (UNIGINE, Томск) сделает доклад о карьере технического писателя и процессах документирования на примере своей компании
  • Семён Факторович (documentat.io, Новосибирск) поделится опытом в области поиска, отбора и собеседования технических писателей
  • Дмитрий Лишик (Сигнатек, Новосибирск) расскажет о системном подходе к техническим коммуникациям
  • Павел Семёнов (Сбертех, Новосибирск) расскажет о принципе единого источника и об инструментарии для его реализации

Место проведения: Новосибирск, Академгородок, новый корпус НГУ (ул. Пирогова, д.1).

Дата и время: 4 ноября 2016, 10:00-18:00.

Участие бесплатное, но всем желающим поучаствовать необходимо зарегистрироваться на сайте конференции (http://docfactor.ru)

Если вы живете далеко от Новосибирска (или не готовы потратить целый выходной день на участие в конференции), к вашим услугам онлайн-трансляция.

До встречи!