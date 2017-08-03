Клуб технических писателей

август 2017
Тест-драйв поддержки форматов Help+Manual и DITA
doroninpavel
3 августа 2017, 07:36

Коллеги, привет!

Недавно мы в Smartcat сделали поддержку двух техписательских форматов: DITA и XML-топики Help+Manual.

Среди вас совершенно точно есть поклонники DITA  и, возможно, пользователи Help+Manual. Я надеюсь, у кого-нибудь найдётся время и желание протестировать поддержку этих форматов в Smartcat  и поделиться фидбеком.

Мы попробовали разобраться сами и сделать возможность переводить топики в Smartcat удобным способом, но нам не хватает опыта работы с DITA, поэтому сами мы оценить не сможем.

Если кто-нибудь из вас дочитал до этого абзаца и заинтересовался, напишите мне на p.doronin@smartcat.ai.

Паша﻿

перевод,локализация,dita,help+manual,smartcat
OpenAPI
Konstantin Savenkov
3 августа 2017, 07:58

Привет. 

Так получилось, что мы (https://inten.to) занимаемся интеграцией большого количества API. Это удобно, когда у API есть понятная и структурированная документация. За последние год-полтора довольно много компаний переходят на OpenAPI (в прошлом Swagger, https://www.openapis.org), вокруг которого собрался неплохой консорцим (https://www.openapis.org/membership/members). Мы там, наверное, единственная из условно российских компаний. 

К сожалению, в России стандарт распространен довольно слабо.

Мы можем на каком-нибудь из митапов/конференций (например, Гипербатон) рассказать про OpenAPI - как появился, зачем, какие вокруг стандарта есть инструментальные средства, куда это все двигается итп.

Интересно?

6 комментариев
Мини-Гипербатон. Анонс мероприятия
Юрий
23 августа 2017, 14:50

Всем привет,Мини-Гипербатон 15 сентября

15 сентября в московском офисе Яндекса состоится Мини-Гипербатон. Докладчики осветят особенности использования Markdown для подготовки текстов, а также поделятся рецептами приготовления красивой документации из этого формата. Программу мероприятия и открытие регистрации мы анонсируем дополнительно.

Напоминаем, что Мини-Гипербатон — камерное мероприятие для обмена опытом на заданную тему, рассчитанное на небольшое количество участников.  Для всех, кто не сможет присутствовать, мы выложим видеозаписи докладов.

3 комментария
мини-гипербатон,Яндекс,конференция,2017
Мини-Гипербатон. Регистрация открыта
Юрий
30 августа 2017, 12:10

Мини-Гипербатон 15 сентябряДобрый день,

С радостью сообщаем, что опубликована программа и открыта регистрация на Мини-Гипербатон, посвященный документированию с помощью Markdown.

Участие в конференции бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Регистрация закрывается 12 сентября в 18:00 по московскому времени.  Количество мест ограничено.

Чтобы встреча прошла наиболее продуктивно, отбор проводится с учетом опыта и интересов зарегистрировавшихся. После мероприятия мы выложим видеозаписи докладов.

Да пребудет с вами Сила!

4 комментария
конференция,мини-гипербатон,Яндекс,2017