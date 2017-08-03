Коллеги, привет!

Недавно мы в Smartcat сделали поддержку двух техписательских форматов: DITA и XML-топики Help+Manual.

Среди вас совершенно точно есть поклонники DITA и, возможно, пользователи Help+Manual. Я надеюсь, у кого-нибудь найдётся время и желание протестировать поддержку этих форматов в Smartcat и поделиться фидбеком.

Мы попробовали разобраться сами и сделать возможность переводить топики в Smartcat удобным способом, но нам не хватает опыта работы с DITA, поэтому сами мы оценить не сможем.

Если кто-нибудь из вас дочитал до этого абзаца и заинтересовался, напишите мне на p.doronin@smartcat.ai.

Паша﻿