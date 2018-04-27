Всем привет,

24 мая в Москве и 25 в Санкт-Петербурге состоится Мини-Гипербатон, посвященный редакторам для работы с текстами.

На встрече поговорим о средствах для широкого набора исходных форматов, а также средах для работы с DITA-контентом.

Программу мероприятия и открытие регистрации для каждого города мы анонсируем дополнительно.

Напоминаем, что Мини-Гипербатон — камерное мероприятие для обмена опытом на заданную тему с упором на живое общение, рассчитанное на небольшое количество участников. Для всех, кто не сможет присутствовать, мы выложим видеозаписи докладов.

Также хотим поделиться, что большой Гипербатон в этом году состоится в сентябре: в июне и июле проводится чемпионат мира по футболу, что может создать сложности для посещения нашего мероприятия. Следите за новостями.