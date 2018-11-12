Всем привет,
Рады сообщить, что опубликованы материалы Шестого Гипербатона.
Видео
- Текст как данные: автоматизируем формирование контента — Михаил Острогорский, Философт
- Контент-стратегия: новый уровень экспертизы — Елена Федотова, Intel Corporation
- Новый взгляд на документирование API и SDK в Яндексе — Юлия Пивоварова, Андрей Поляков, Яндекс
- Машинный перевод: опыт Яндекса — Ирина Рыбникова, Анастасия Пономарёва, Яндекс
- Ландшафт сервисов облачного машинного перевода — Григорий Сапунов, Intento
- Как работают разные инструменты автоматизации перевода и как их выбирать — Фёдор Бонч-Осмоловский, Левша
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