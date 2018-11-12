Всем привет,

Рады сообщить, что открыта регистрация на Мини-Гипербатон про метрики эффективности в Москве и Санкт-Петербурге.

Программу мероприятия мы анонсируем дополнительно.

Напоминаем, что Мини-Гипербатон — камерное мероприятие для обмена опытом на заданную тему с упором на живое общение, рассчитанное на небольшое количество участников. Для всех, кто не сможет присутствовать, мы выложим видеозаписи докладов.