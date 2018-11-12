Клуб технических писателей

ноябрь 2018
Материалы Шестого Гипербатона
Юрий
12 ноября 2018, 17:11

Материалы Шестого Гипербатона

Всем привет,

Рады сообщить, что опубликованы материалы Шестого Гипербатона.

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Яндекс,конференция,гипербатон,2018
Мини-Гипербатон про метрики эффективности. Регистрация открыта
Юрий
19 ноября 2018, 14:35

Мини-Гипербатон про метрики эффективности. Открытие регистрации

Всем привет,

Рады сообщить, что открыта регистрация на Мини-Гипербатон про метрики эффективности в Москве и Санкт-Петербурге.

Программу мероприятия мы анонсируем дополнительно.

Напоминаем, что Мини-Гипербатон — камерное мероприятие для обмена опытом на заданную тему с упором на живое общение, рассчитанное на небольшое количество участников. Для всех, кто не сможет присутствовать, мы выложим видеозаписи докладов.

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