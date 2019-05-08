Клуб технических писателей

май 2019
Седьмой Гипербатон. Опубликована программа
Юрий
8 мая 2019, 15:50

Всем привет, 

Опубликована программа Седьмого Гипербатона, который состоится 25 мая в Москве.

Докладчиками на конференции выступят сотрудники компаний Яндекс, DevExpress, ГК «Доброфлот», Лаборатория Касперского, Intento, Alef Development.

Напоминаем, что участие в конференции бесплатное, но необходимо зарегистрироваться  и получить приглашение.  Количество мест ограничено вместительностью зала и пригласить всех желающих мы, к сожалению, не сможем. Пожалуйста, расскажите в анкете о своем опыте, чтобы мы смогли больше узнать о ваших успехах и сделать правильный выбор. Для всех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция. 

Мы просматриваем все заявки вручную, поэтому могут быть задержки в получении ответа по статусу участия.