Клуб технических писателей

октябрь 2019
Мини-гипербатон про генерацию документации. Анонс мероприятия
Юрий
29 октября 2019, 14:24

Всем привет, 

Мини-гипербатон про генерацию документации4 декабря в Москве и 11 декабря в Санкт-Петербурге состоится Мини-Гипербатон, посвященный генерации документации. Докладчики от Яндекса расскажут про Swagger/Open API. 

Мы принимаем заявки на Lightning talks (секцию блиц-докладов): будем рады послушать о вашем опыте генерации документации. 

Программу мероприятия и открытие регистрации мы анонсируем дополнительно.

Напоминаем, что Мини-Гипербатон — камерное мероприятие для обмена опытом на заданную тему. Рассчитано на небольшое количество гостей и нацелено на живое общение. Для всех, кто не сможет присутствовать, мы выложим видеозаписи докладов.

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