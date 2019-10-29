Всем привет,

4 декабря в Москве и 11 декабря в Санкт-Петербурге состоится Мини-Гипербатон, посвященный генерации документации. Докладчики от Яндекса расскажут про Swagger/Open API.

Мы принимаем заявки на Lightning talks (секцию блиц-докладов): будем рады послушать о вашем опыте генерации документации.

Программу мероприятия и открытие регистрации мы анонсируем дополнительно.

Напоминаем, что Мини-Гипербатон — камерное мероприятие для обмена опытом на заданную тему. Рассчитано на небольшое количество гостей и нацелено на живое общение. Для всех, кто не сможет присутствовать, мы выложим видеозаписи докладов.