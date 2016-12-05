Следующие методы API версии Live 4 были отключены в рамках очередного этапа перехода на пятую версию:
- CreateOrUpdateCampaign (Live), GetCampaignsList (Live), GetCampaignsListFilter (Live), GetCampaignsParams (Live), GetCampaignParams (Live), DeleteCampaign (Live), ResumeCampaign (Live), StopCampaign (Live), ArchiveCampaign (Live), UnArchiveCampaign (Live).
- CreateOrUpdateBanners (Live), GetBanners (Live), DeleteBanners (Live), ModerateBanners (Live), ResumeBanners (Live), StopBanners (Live), ArchiveBanners (Live), UnArchiveBanners (Live).
- Keyword (Live), GetBannerPhrases (Live), GetBannerPhrasesFilter (Live), SetAutoPrice (Live), UpdatePrices (Live), GetChanges (Live).
Руководство по переходу и описание отличий API Live 4 и API 5 смотрите в документации.