API Яндекс.Директа

декабрь 2016
Закрыты устаревшие методы API Live 4
5 декабря 2016, 16:05

Следующие методы API версии Live 4 были отключены в рамках очередного этапа перехода на пятую версию:

  • CreateOrUpdateCampaign (Live), GetCampaignsList (Live), GetCampaignsListFilter (Live), GetCampaignsParams (Live), GetCampaignParams (Live), DeleteCampaign (Live), ResumeCampaign (Live), StopCampaign (Live), ArchiveCampaign (Live), UnArchiveCampaign (Live).
  • CreateOrUpdateBanners (Live), GetBanners (Live), DeleteBanners (Live), ModerateBanners (Live), ResumeBanners (Live), StopBanners (Live), ArchiveBanners (Live), UnArchiveBanners (Live).
  • Keyword (Live), GetBannerPhrases (Live), GetBannerPhrasesFilter (Live), SetAutoPrice (Live), UpdatePrices (Live), GetChanges (Live).

Руководство по переходу и описание отличий API Live 4 и API 5 смотрите в документации.

новости,api4live
В API Директа появится поддержка минус-фраз
5 декабря 2016, 23:28

В ближайшее время мы планируем запустить в Директе минус-фразы: этот инструмент позволит отсекать нецелевые показы рекламы не только по отдельным словам, но и по словосочетаниям длиной от 2 до 7 слов. Например, к ключевой фразе строительство дома можно будет добавить минус-фразу своими руками вместо минус-слов свои, руки. Добавлять минус-фразы можно будет на уровне кампаний или групп объявлений.

Поддержка минус-фраз появится и в API Директа. В сервисах Campaigns и AdGroups в параметре NegativeKeywords можно будет указывать до семи слов, разделенных пробелами, в качестве элемента массива. Метод get этих сервисов тоже начнет возвращать минус-фразы.

Обратите внимание: запуск минус-фраз никак не повлияет на минус-слова, которые уже используются в ваших кампаниях. Однако после запуска при добавлении к минус-словам списка <быстро своими руками недорого> система будет считать его не набором отдельных минус-слов, а единой минус-фразой — объявление не покажется, только если в запросе пользователя есть сразу все эти слова.

Вы можете подготовиться к этим изменениям уже сейчас, а мы дополнительно сообщим о запуске этого инструмента — следите за новостями.

новости,api5
Статус RARELY_SERVED и другие изменения в API
20 декабря 2016, 16:54

Хотим предупредить вас о ближайших изменениях в API. Ключевое из них — в конце января мы собираемся добавить новый статус «Мало показов». Он предназначен для заведомо неэффективных групп объявлений и будет сигнализировать, что реклама не приведёт трафик. Новая логика работы Директа поможет рекламодателям оперативно исправлять настройки и позволит перераспределить ресурсы системы в пользу активных размещений.

Вот подробный список изменений в методах:

  1. Статус показов ServingStatus со значениями ELIGIBLE и RARELY_SERVED появится у групп в сервисе AdGroups (в методе get), а также будет доступен при запросе данных по ключевым фразам и ставкам в методе get сервисов Keywords и Bids.
  2. При статусе RARELY_SERVED — «Мало показов» — по ключевым фразам группы в Keywords.get не будут доступны данные StatisticsSearch и StatisticsNetwork.
    Также при таком статусе в Bids.get не будут возвращаться массивы CompetitorsBids, SearchPrices, AuctionBids. При этом значения параметров ContextCoverage, MinSearchPrice, CurrentSearchPrice в ответе сервера при запросе Bids.get вернутся пустыми.
  3. Третье изменение не связано напрямую с внедрением нового статуса, но тоже убирает ненужные сущности. Для ключевых фраз в кампаниях, работающих без раздельного управления ставками или только на поиске, в Bids.get не будет отдаваться «охват в сетях» — значение параметра ContextCoverage вернется пустым.
новости,api5