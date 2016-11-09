API Яндекс.Директа

ноябрь 2016
Сервис Clients для получения сведений о клиентах
9 ноября 2016, 17:07

В API версии 5 появился сервис для получения сведений о клиентах — сервис Clients.

С помощью метода get этого сервиса представитель рекламодателя может получить параметры рекламодателя и собственные настройки. Представитель агентства может получить параметры своего клиента-рекламодателя и настройки пользователя, чей логин указан в HTTP-заголовке Client-Login.

Подробнее о клиентах и ролях пользователей Директа можно узнать в обновленном разделе руководства в документации. Детальный список получаемых параметров рекламодателей — в описании метода.

api5,новости
Закрываем устаревшие методы API Live 4
25 ноября 2016, 11:50

Мы продолжаем развивать API 5 и постепенно ограничивать использование прошлых версий нашего программного интерфейса.

Как вы знаете, этим летом в API 4 была закрыта часть устаревших методов, а в API Live 4 на использование аналогичных методов введено ограничение. Полностью отключить эти методы в API Live 4 мы планируем 5 декабря.

Подробный список методов версии Live 4, которых затронут эти изменения:

CreateOrUpdateCampaign (Live), GetCampaignsList (Live), GetCampaignsListFilter (Live), GetCampaignsParams (Live), GetCampaignParams (Live), DeleteCampaign (Live), ResumeCampaign (Live), StopCampaign (Live), ArchiveCampaign (Live), UnArchiveCampaign (Live), CreateOrUpdateBanners (Live), GetBanners (Live), DeleteBanners (Live), ModerateBanners (Live), ResumeBanners (Live), StopBanners (Live), ArchiveBanners (Live), UnArchiveBanners (Live), Keyword (Live), GetBannerPhrases (Live), GetBannerPhrasesFilter (Live), SetAutoPrice (Live), UpdatePrices (Live), GetChanges (Live).

Пожалуйста, обратите внимание: если вы используете запланированные к закрытию методы в своих приложениях, важно оперативно перевести их на API 5. Иначе такие приложения могут потерять доступ к API.

Руководство по переходу на пятую версию.

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