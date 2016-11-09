В API версии 5 появился сервис для получения сведений о клиентах — сервис Clients.

С помощью метода get этого сервиса представитель рекламодателя может получить параметры рекламодателя и собственные настройки. Представитель агентства может получить параметры своего клиента-рекламодателя и настройки пользователя, чей логин указан в HTTP-заголовке Client-Login.

Подробнее о клиентах и ролях пользователей Директа можно узнать в обновленном разделе руководства в документации. Детальный список получаемых параметров рекламодателей — в описании метода.