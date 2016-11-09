Мы продолжаем развивать API 5 и постепенно ограничивать использование прошлых версий нашего программного интерфейса.
Как вы знаете, этим летом в API 4 была закрыта часть устаревших методов, а в API Live 4 на использование аналогичных методов введено ограничение. Полностью отключить эти методы в API Live 4 мы планируем 5 декабря.
Подробный список методов версии Live 4, которых затронут эти изменения:
CreateOrUpdateCampaign (Live), GetCampaignsList (Live), GetCampaignsListFilter (Live), GetCampaignsParams (Live), GetCampaignParams (Live), DeleteCampaign (Live), ResumeCampaign (Live), StopCampaign (Live), ArchiveCampaign (Live), UnArchiveCampaign (Live), CreateOrUpdateBanners (Live), GetBanners (Live), DeleteBanners (Live), ModerateBanners (Live), ResumeBanners (Live), StopBanners (Live), ArchiveBanners (Live), UnArchiveBanners (Live), Keyword (Live), GetBannerPhrases (Live), GetBannerPhrasesFilter (Live), SetAutoPrice (Live), UpdatePrices (Live), GetChanges (Live).
Пожалуйста, обратите внимание: если вы используете запланированные к закрытию методы в своих приложениях, важно оперативно перевести их на API 5. Иначе такие приложения могут потерять доступ к API.
Руководство по переходу на пятую версию.