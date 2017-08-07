Отчет с типом SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT сервиса Reports теперь содержит статистику по запросам с поисковых площадок рекламной сети. Таким образом, отчет включает в себя запросы как к Яндексу, так и к его поисковым партнерам.

Для данного типа отчета также добавлена поддержка поля Placement. Чтобы отдельно смотреть статистику по разным площадкам, используйте в запросе фильтрацию по полю Placement с названием площадки.

Еще новости: теперь автофокус будет работать «из коробки», настройка ENABLE_AUTOFOCUS в структуре Settings больше не поддерживается в сервисе Campaigns.