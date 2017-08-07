API Яндекс.Директа

август 2017
Больше данных в отчёте Reports и другие новости
7 августа 2017, 19:07

Отчет с типом SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT сервиса Reports теперь содержит статистику по запросам с поисковых площадок рекламной сети. Таким образом, отчет включает в себя запросы как к Яндексу, так и к его поисковым партнерам.

Для данного типа отчета также добавлена поддержка поля Placement. Чтобы отдельно смотреть статистику по разным площадкам, используйте в запросе фильтрацию по полю Placement с названием площадки.

Еще новости: теперь автофокус будет работать «из коробки», настройка ENABLE_AUTOFOCUS в структуре Settings больше не поддерживается в сервисе Campaigns.

новости,api5
В API появилась поддержка второго заголовка
15 августа 2017, 16:53

Теперь вы сможете использовать два заголовка ― длиной до 35 и до 30 символов ― а также писать тексты объявлений длиной до 81 символа включительно: 

  • В методы сервиса Ads добавлен параметр Title2 для текстово-графических объявлений.
  • Изменены ограничения на количество символов в полях TitleText для текстово-графических объявлений, в поле Text для динамических объявлений. Рекомендуем получить обновленный справочник ограничений с помощью метода Dictionaries.get, указав в запросе имя справочника Constants.
api5,новости