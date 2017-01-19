В марте в Директе изменится размер минимального платежа: новый порог составит 1 000 рублей без учета НДС вместо текущих 300 рублей. Значения для других валют вы можете посмотреть в таблице ниже.
Обратите внимание: речь идет только о новом пороге минимального платежа для пополнения баланса (например, пополнение общего счета, минимальная сумма кредитных зачислений и минимального переноса средств между кампаниями и клиентами), все остальные финансовые показатели Директа никак не изменятся. Например, минимальная цена клика и минимальный недельный бюджет останутся прежними.
Введение нового порога затронет работу «балансеров», или «биллингов», — инструментов на базе API Директа, которые позволяют распределять деньги (в том числе и с кредитной линии) между кампаниями и клиентами. Нередко приложения распределяют бюджет между Директом и другими рекламными платформами, используя минимально возможные платежи.
Так как при каждой подобной операции системы ориентируются на значение минимального платежа, важно уже сейчас начать работу над подготовкой приложений к введению нового порога.
Валюта: Новая сумма — Сейчас
Рубли РФ 1 000 руб, до НДС — 300
Гривны 250 грн. до НДС — 80
Белорусские рубли 30 BYN до НДС — 9
Тенге 5000 тенге до НДС — 1300
Турецкие лиры 50 TRY до НДС — 17
Доллары США 15 — 10
Евро 15 — 10
Швейц. франки 15 — 10
Уе 15 c НДС — 10 c НДС
За несколько недель до вступления изменений в силу мы обязательно предупредим об этом всех рекламодателей Директа.
В документации вы можете найти описание работы с финансовыми методами и общим счетом.