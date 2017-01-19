API Яндекс.Директа

январь 2017
Подготовьтесь к изменению минимального платежа
19 января 2017, 19:54

В марте в Директе изменится размер минимального платежа: новый порог составит 1 000 рублей без учета НДС вместо текущих 300 рублей. Значения для других валют вы можете посмотреть в таблице ниже.

Обратите внимание: речь идет только о новом пороге минимального платежа для пополнения баланса (например, пополнение общего счета, минимальная сумма кредитных зачислений и минимального переноса средств между кампаниями и клиентами), все остальные финансовые показатели Директа никак не изменятся. Например, минимальная цена клика и минимальный недельный бюджет останутся прежними.

Введение нового порога затронет работу «балансеров», или «биллингов», — инструментов на базе API Директа, которые позволяют распределять деньги (в том числе и с кредитной линии) между кампаниями и клиентами. Нередко приложения распределяют бюджет между Директом и другими рекламными платформами, используя минимально возможные платежи.

Так как при каждой подобной операции системы ориентируются на значение минимального платежа, важно уже сейчас начать работу над подготовкой приложений к введению нового порога.

Валюта: Новая сумма — Сейчас
Рубли РФ 1 000 руб, до НДС — 300
Гривны 250 грн. до НДС — 80
Белорусские рубли  30 BYN до НДС — 9
Тенге  5000 тенге до НДС — 1300
Турецкие лиры 50 TRY до НДС — 17
Доллары США 15 — 10
Евро 15 — 10
Швейц. франки 15 — 10
Уе 15 c НДС — 10 c НДС

За несколько недель до вступления изменений в силу мы обязательно предупредим об этом всех рекламодателей Директа.

В документации вы можете найти описание работы с финансовыми методами и общим счетом.

новости
Добавлена поддержка статуса «Мало показов»
26 января 2017, 11:06
Добавлена поддержка статуса «Мало показов»: в методы AdGroups.get, Keywords.get и Bids.get добавлен параметр запроса ServingStatuses и параметр ответа ServingStatus.

В группах со статусом «Мало показов» (значение RARELY_SERVED) отключена возможность получать следующие данные по ключевым фразам:

  • StatisticsSearch и StatisticsNetwork в методе Keywords.get;
  • CompetitorsBids, SearchPrices, ContextCoverage, AuctionBids, MinSearchPrice, CurrentSearchPrice в методе Bids.get.
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