Хотим еще раз напомнить вам, что 22 марта в Директе изменится размер минимального платежа: новый порог составит 1 000 рублей без учета НДС вместо текущих 300 рублей. Значения для других валют вы можете посмотреть в таблице ниже.

Обратите внимание: речь идет только о новом пороге минимального платежа для пополнения баланса (например, пополнение общего счета, минимальная сумма кредитных зачислений и минимального переноса средств между кампаниями и клиентами), все остальные финансовые показатели Директа никак не изменятся. Например, минимальная цена клика и минимальный недельный бюджет останутся прежними.

Введение нового порога затронет работу «балансеров», или «биллингов», — инструментов на базе API Директа, которые позволяют распределять деньги (в том числе и с кредитной линии) между кампаниями и клиентами. Нередко приложения распределяют бюджет между Директом и другими рекламными платформами, используя минимально возможные платежи.

Так как при каждой подобной операции системы ориентируются на значение минимального платежа, важно уже сейчас начать работу над подготовкой приложений к введению нового порога.

Валюта: Новая сумма — Старая сумма

Рубли РФ 1 000 руб. (до НДС) — 300 руб.

Гривны 250 грн. (до НДС) — 80 грн.

Белорусские рубли 30 BYN (до НДС) — 9 BYN

Тенге 5000 тенге (до НДС) — 1300 тенге

Турецкие лиры 50 TRY (до НДС) — 17 TRY

Доллары США 15 — 10

Евро 15 — 10

Швейц. франки 15 — 10

Уе 15 c НДС — 10 c НДС

В документации вы можете найти описание работы с финансовыми методами и общим счетом.