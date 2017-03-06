API Яндекс.Директа

март 2017
Сервис AgencyClients для управления клиентами агентства
6 марта 2017, 18:04

В API версии 5 появился сервис AgencyClients. Этот сервис предназначен для агентств.

Метод get сервиса AgencyClients возвращает список рекламодателей — клиентов агентства, их параметры и настройки главных представителей рекламодателя.

Обратите внимание: в запросе к этому сервису в HTTP-заголовке Authorization надо указать токен, полученный для представителя агентства. При этом HTTP-заголовок Client-Login указывать не нужно. Подробнее о ролях пользователей Директа можно узнать в разделе руководства в документации.

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22 марта вступит в силу новый минимальный платеж
15 марта 2017, 12:55

Хотим еще раз напомнить вам, что 22 марта в Директе изменится размер минимального платежа: новый порог составит 1 000 рублей без учета НДС вместо текущих 300 рублей. Значения для других валют вы можете посмотреть в таблице ниже.

Обратите внимание: речь идет только о новом пороге минимального платежа для пополнения баланса (например, пополнение общего счета, минимальная сумма кредитных зачислений и минимального переноса средств между кампаниями и клиентами), все остальные финансовые показатели Директа никак не изменятся. Например, минимальная цена клика и минимальный недельный бюджет останутся прежними.

Введение нового порога затронет работу «балансеров», или «биллингов», — инструментов на базе API Директа, которые позволяют распределять деньги (в том числе и с кредитной линии) между кампаниями и клиентами. Нередко приложения распределяют бюджет между Директом и другими рекламными платформами, используя минимально возможные платежи.

Так как при каждой подобной операции системы ориентируются на значение минимального платежа, важно уже сейчас начать работу над подготовкой приложений к введению нового порога.

Валюта: Новая сумма — Старая сумма
Рубли РФ 1 000 руб. (до НДС) — 300 руб.
Гривны 250 грн. (до НДС) — 80 грн.
Белорусские рубли  30 BYN (до НДС) — 9 BYN
Тенге  5000 тенге (до НДС) — 1300 тенге
Турецкие лиры 50 TRY (до НДС) — 17 TRY
Доллары США 15 — 10
Евро 15 — 10
Швейц. франки 15 — 10
Уе 15 c НДС — 10 c НДС

В документации вы можете найти описание работы с финансовыми методами и общим счетом.

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API 5: Статистика по всему аккаунту, кастомные отчёты и не только
22 марта 2017, 18:09

В API Директа появился долгожданный сервис Reports для выгрузки статистики по рекламным кампаниям.

Описания параметров и инструкции по работе с сервисом подробно описаны в документации. Мы разработали несколько типов отчетов: от статистики по отдельным объявлениям до сводки по всему аккаунту рекламодателя. Есть и возможность получения статистики по поисковым запросам. А с помощью отчета CUSTOM_REPORT вы можете собрать отчет с любой комбинацией полей и условий отбора данных.

Отзывы и вопросы, как и всегда, можно отправить через форму обратной связи.

Успешной работы!

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