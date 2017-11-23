На следующей неделе мы изменим количество списываемых баллов и логику их расчёта в методе get сервисов Keywords и Bids.

Ранее на получение данных по ключевым фразам (Keywords.get) вы тратили 1 балл за каждую фразу и 15 баллов за вызов метода. Мы решили уменьшить затраты в баллах на эти операции и сбалансировать баллы при работе с сервисами Keywords и Bids.

Какими станут значения:

Keywords.get – 1 балл за 2000 фраз, если не запрошен ни один из параметров Productivity , StatisticsSearch , StatisticsNetwork и 3 балла за 2000 фраз с запросом любых статистических данных.

, , и 3 балла за 2000 фраз с запросом любых статистических данных. Bids.get – 3 балла за 2000 фраз.

Если получено менее 2000 фраз, баллы списываются только за вызов метода. Количество баллов за вызов метода get в этих сервисах не изменится.

Таким образом, затраты баллов в целом снизятся, особенно если до этого у вас много баллов уходило на синхронизацию данных по ключевым фразам. К тому же вы сможете с большей гибкостью выбирать, какие именно данные по ключевым фразам вы получите и сколько на это потратите.