В пятой версии API в сервисе статистических отчетов Reports появилась долгожданная поддержка запросов в формате JSON. Кроме того, мы дополнили документацию новыми примерами взаимодействия с методами API.

В сервисы AgencyClients и Clients мы добавили новые методы для работы с настройками клиентов агентств, рекламодателей и их представителей (Clients.update, AgencyClients.add, AgencyClients.update). А в сервисе Campaigns была отключена опция «Не учитывать предпочтения пользователей» (настройка ENABLE_BEHAVIORAL_TARGETING в структуре Settings).

Также мы продолжаем постепенно закрывать устаревшие методы версий API 4 и Live 4:

В декабре 2017 года мы планируем отключить следующие методы: UpdateClientInfo и UpdateClientInfo (Live), GetSubClients, GetClientsList и GetClientsList (Live), GetClientInfo и GetClientInfo (Live), CreateNewSubclient и CreateNewSubclient (Live), GetClientsUnits, RetargetingCondition (Live), Retargeting (Live). Методы работы со статистикой в версиях 4 и Live 4 будут отключены в феврале 2018 года:

CreateNewReport и CreateNewReport (Live), GetReportList, DeleteReport, GetBalance и GetBalance (Live), GetSummaryStat (Live), GetBannersStat (Live).

Если вы используете запланированные к закрытию методы в своих приложениях, важно оперативно перевести их на API 5. Иначе такие приложения могут потерять доступ к API.

В документации в разделе «Руководство по переходу» вы найдете всю информацию о соответствии методов и их параметров в версиях API Live 4 и API 5 — для корректной миграции ваших приложений на пятую версию API.

О каждом из этапов закрытия методов мы сообщим вам дополнительно.