Открытая бета-версия сервиса API KeywordBids, для которого мы недавно опубликовали документацию, уже работает в полной версии API Директа. Вы можете начать тестировать свои приложения, чтобы заранее подготовиться к запуску нового интерфейса назначения ставок в Яндекс.Директе.

Как вы помните, цены в Директе скоро будут рассчитываться не за позиции на поиске, а за объёмы трафика, которые соответствуют разным местам показа и дизайну объявлений. Перемена важная, но совсем не страшная — вы сможете решать все привычные задачи и при этом будете лучше ориентироваться в ценах аукциона. Вот ответы на несколько частых вопросов о запуске:

Аукцион и ранжирование на поиске не меняются. Повышая релевантность и CTR объявлений, вы по-прежнему можете получить показы на более заметных позициях по выгодной цене за клик.

Запуск нового интерфейса никак не провоцирует рост или снижение стоимости кликов на поиске — ценообразование остаётся прежним. Списываемые цены, как и сейчас, будут рассчитываться по правилам VCG-аукциона.

Повышая релевантность и CTR объявлений, вы по-прежнему можете получить показы на более заметных позициях по выгодной цене за клик. Запуск нового интерфейса никак не провоцирует рост или снижение стоимости кликов на поиске — ценообразование остаётся прежним. Списываемые цены, как и сейчас, будут рассчитываться по правилам VCG-аукциона. Новый сервис KeywordBids предоставляет больше данных. Он отдаёт весь массив ставок и списываемых цен на поиске. Включая, к примеру, цены за показы объявлений в расширенном виде. Чем больше новых форматов и мест показа будет появляться на поиске, тем выгоднее KeywordBids будет отличаться от постепенно устаревающих методов расчёта цен за позиции.

Он отдаёт весь массив ставок и списываемых цен на поиске. Включая, к примеру, цены за показы объявлений в расширенном виде. Чем больше новых форматов и мест показа будет появляться на поиске, тем выгоднее KeywordBids будет отличаться от постепенно устаревающих методов расчёта цен за позиции. Сервис Bids не отключается, а в ваших приложениях ничего не сломается после запуска. Bids будет по-прежнему доступен на время переходного периода, чтобы у вас была возможность постепенно освоить работу с новым сервисом и изменить логику выставления ставок в приложениях. Это означает, что вы будете видеть ставки для позиций, в том числе, после запуска нового интерфейса назначения ставок — мы будем сопоставлять позиции с примерными объёмами трафика на своей стороне.

Когда ждать изменений в веб-интерфейсе

Мы рассчитываем обновить интерфейс назначения ставок через полторы-две недели, в двадцатых числах апреля. Про это обязательно будет отдельная новость.

16 апреля на конференции Яндекс.Директа расскажем подробности не только об этом запуске, но и о других важных новинках и планах. Посмотрите трансляцию, будет интересно!

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