Мы добавили новые параметры в сервис Reports: Goals — идентификаторы целей Яндекс.Метрики, по которым требуется получить статистику, и AttributionModels — модели атрибуции, используемые при расчете данных по целям. Возможные значения моделей атрибуции: LSC (последний значимый переход), FC (первый переход), LC (последний переход).

Кроме того, был изменен способ расчета значения поля ConversionRate: теперь количество целевых визитов делится не на общее количество визитов, а на количество кликов.

Мы подготовили для вас пример, который демонстрирует получение данных Яндекс.Метрики по выбранным целям и заданной модели атрибуции.

Теперь сервис Reports позволяет получить статистику по цели. В сервисе реализованы все доступные возможности статистических отчетов API прошлых версий, поэтому статистические методы API 4 и Live 4 в ближайшем будущем будут закрыты.

Дополнительное изменение: в методе setAuto сервиса KeywordBids добавлен новый параметр BidCeiling для ограничения ставки.