Видеорекламу в Директе теперь можно запустить не только как видеодополнение к текстово-графическому объявлению, но и как отдельное видеообъявление. Для этого в сервис Ads добавлен новый тип объявления — CPC_VIDEO_AD.

Размещать видеообъявления можно в группах текстово-графических объявлений. Для создания или редактирования видеообъявления его параметры необходимо передавать в структуре CpcVideoAdBuilderAd методов add, update.

Узнать идентификаторы креативов можно с помощью метода Creatives.get. Создание креативов доступно только в веб-интерфейсе.

Подробности работы с видеообъявлениями в API вы можете найти в документации.