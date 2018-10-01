Новый метод KeywordsResearch.deduplicate позволяет оптимизировать набор ключевых фраз:
- Исправить пересекающиеся фразы, соответствующие одному и тому же поисковому запросу. Если две фразы отличаются на одно слово, к одной из них добавляется минус-слово. Например, фразы шуба и шуба норковая будут преобразованы во фразы шуба -норковая и шуба норковая.
- Объединить несколько фраз, отличающихся только минус-словами. Объединенная фраза будет содержать минус-слова всех исходных фраз.
- Отбросить фразы, которые невозможно сохранить из-за ошибок.
На вход метода можно подать как фразы, уже имеющие идентификатор в Директе или внешней базе данных, так и новые фразы без идентификатора. Метод возвращает рекомендации, какие фразы нужно добавить, изменить или удалить. Формат ответа максимально приближен к формату запроса для методов add, update и delete сервиса Keywords.
Подробнее о методе KeywordsResearch.deduplicate читайте в документации.