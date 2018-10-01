API Яндекс.Директа

октябрь 2018
Кросс-минусовка и склейка дублей ключевых фраз в API
1 октября 2018, 17:04

Новый метод KeywordsResearch.deduplicate позволяет оптимизировать набор ключевых фраз:

  • Исправить пересекающиеся фразы, соответствующие одному и тому же поисковому запросу. Если две фразы отличаются на одно слово, к одной из них добавляется минус-слово. Например, фразы шуба и шуба норковая будут преобразованы во фразы шуба -норковая и шуба норковая.
  • Объединить несколько фраз, отличающихся только минус-словами. Объединенная фраза будет содержать минус-слова всех исходных фраз.
  • Отбросить фразы, которые невозможно сохранить из-за ошибок.

На вход метода можно подать как фразы, уже имеющие идентификатор в Директе или внешней базе данных, так и новые фразы без идентификатора. Метод возвращает рекомендации, какие фразы нужно добавить, изменить или удалить. Формат ответа максимально приближен к формату запроса для методов addupdate и delete сервиса Keywords.

Подробнее о методе KeywordsResearch.deduplicate читайте в документации.

api5,новости
Видеообъявления и получение креативов
3 октября 2018, 16:13

Видеорекламу в Директе теперь можно запустить не только как видеодополнение к текстово-графическому объявлению, но и как отдельное видеообъявление. Для этого в сервис Ads добавлен новый тип объявления — CPC_VIDEO_AD.

Размещать видеообъявления можно в группах текстово-графических объявлений. Для создания или редактирования видеообъявления его параметры необходимо передавать в структуре CpcVideoAdBuilderAd методов add, update.

Узнать идентификаторы креативов можно с помощью метода Creatives.get. Создание креативов доступно только в веб-интерфейсе.

Подробности работы с видеообъявлениями в API вы можете найти в документации.

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