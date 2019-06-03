- Отменено ограничение на условия ретаргетинга и подбора аудитории, состоящие только из правил с оператором NONE. Теперь в таких условиях можно использовать не только цели Яндекс.Метрики, но и сегменты Яндекс.Метрики, и сегменты Яндекс.Аудиторий.
- Параметр MembershipLifeSpan теперь используется только для целей Яндекс.Метрики. Для сегментов Яндекс.Метрики и сегментов Яндекс.Аудиторий методы add и update игнорируют переданное значение.
- Максимальное количество дней в параметре MembershipLifeSpan увеличено до 540.
июнь 2019
3 июня 2019, 17:26
24 июня 2019, 16:26
Появилась поддержка видеообъявлений в медийных кампаниях:
- В сервис AdGroups добавлена поддержка групп объявлений с типом CPM_VIDEO_AD_GROUP.
Ограничение. Настройка Сбор аудитории видео в настоящее время не поддерживается в API.
- В сервис Ads добавлена поддержка объявлений с типом CPM_VIDEO_AD.
- В сервис Creatives добавлена поддержка креативов с типом CPM_VIDEO_CREATIVE.
Подробнее об управлении медийными кампаниями читайте в документации.