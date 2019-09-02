API Яндекс.Директа

июнь 2019
Изменения в сервисе RetargetingLists
3 июня, 17:26
  • Отменено ограничение на условия ретаргетинга и подбора аудитории, состоящие только из правил с оператором NONE. Теперь в таких условиях можно использовать не только цели Яндекс.Метрики, но и сегменты Яндекс.Метрики, и сегменты Яндекс.Аудиторий.
  • Параметр MembershipLifeSpan теперь используется только для целей Яндекс.Метрики. Для сегментов Яндекс.Метрики и сегментов Яндекс.Аудиторий методы add и update игнорируют переданное значение.
  • Максимальное количество дней в параметре MembershipLifeSpan увеличено до 540.
api5,новости
Медийные видеообъявления в API Директа
24 июня, 16:26

Появилась поддержка видеообъявлений в медийных кампаниях:

  • В сервис AdGroups добавлена поддержка групп объявлений с типом CPM_VIDEO_AD_GROUP.

    Ограничение. Настройка Сбор аудитории видео в настоящее время не поддерживается в API.

  • В сервис Ads добавлена поддержка объявлений с типом CPM_VIDEO_AD.
  • В сервис Creatives добавлена поддержка креативов с типом CPM_VIDEO_CREATIVE.

Подробнее об управлении медийными кампаниями читайте в документации.

новости,api5