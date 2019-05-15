Изменения, о которых мы писали ранее, вступили в силу: в API Директа появилась поддержка Турбо-страниц.
- Добавлен сервис TurboPages для получения Турбо-страниц, созданных в конструкторе.
- В методы сервиса Ads добавлен параметр TurboPageId. В ответ метода Ads.get также добавлен параметр TurboPageModeration.
Параметр Href в структурах TextImageAd, TextAdBuilderAd, CpcVideoAdBuilderAd, CpmBannerAdBuilderAd стал nillable в методах Ads.update и Ads.get.
- В методы сервиса Sitelinks добавлен параметр TurboPageId.
Параметры Href и Description стали nillable в методе Sitelinks.get.В метод Sitelinks.get добавлен входной параметр SitelinkFieldNames.
Подробнее о Турбо-страницах читайте в документации.