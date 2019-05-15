API Яндекс.Директа

май 2019
Турбо-страницы в API
15 мая 2019, 11:04

Изменения, о которых мы писали ранее, вступили в силу: в API Директа появилась поддержка Турбо-страниц.

  • Добавлен сервис TurboPages для получения Турбо-страниц, созданных в конструкторе.
  • В методы сервиса Ads добавлен параметр TurboPageId. В ответ метода Ads.get также добавлен параметр TurboPageModeration.

    Параметр Href в структурах TextImageAd, TextAdBuilderAd, CpcVideoAdBuilderAd, CpmBannerAdBuilderAd стал nillable в методах Ads.update и Ads.get.

  • В методы сервиса Sitelinks добавлен параметр TurboPageId.

    Параметры Href и Description стали nillable в методе Sitelinks.get.

    В метод Sitelinks.get добавлен входной параметр SitelinkFieldNames.

Подробнее о Турбо-страницах читайте в документации.

новости,api5
Скоро: 8 быстрых ссылок
28 мая 2019, 17:36

Хотим предупредить вас, что скоро к объявлениям в Директе можно будет добавить до восьми быстрых ссылок. Новый лимит начнет применяться в июне.

Изменения затронут сервис Sitelinks — если вы используете его, подготовьте свои приложения.

Любые вопросы вы можете задать специалистам службы поддержки API Директа.

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