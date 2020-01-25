Внимание! Состязания по Программированию и ИТ в Москве пройдут в двух вузах — НИУ ВШЭ и РАНХиГС. Точное место прохождения состязаний опубликовано в личном кабинете в столбце «Площадка 2 этапа». Изменить назначенное вам место нельзя.