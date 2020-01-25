Олимпиада "Я-Профессионал"

январь 2020
Программирование и ИТ
20 января, 12:53

Внимание! Состязания по Программированию и ИТ в Москве пройдут в двух вузах — НИУ ВШЭ и РАНХиГС. Точное место прохождения состязаний опубликовано в личном кабинете в столбце «Площадка 2 этапа». Изменить назначенное вам место нельзя.

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Программирование и информационные технологии,2019
Медицинские направления
20 января, 18:42

Дата и время прохождения состязаний определяются индивидуально для каждого участника и опубликованы в личном кабинете. Обратите внимание: в личном кабинете указано местное время старта состязаний.  Рекомендуем вам заблаговременно прибыть на место прохождения очного этапа

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2019,Лечебное дело и педиатрия,Стоматология,Фармация,Медико-профилактическое дело