Внимание! Состязания по Программированию и ИТ в Москве пройдут в двух вузах — НИУ ВШЭ и РАНХиГС. Точное место прохождения состязаний опубликовано в личном кабинете в столбце «Площадка 2 этапа». Изменить назначенное вам место нельзя.
Дата и время прохождения состязаний определяются индивидуально для каждого участника и опубликованы в личном кабинете. Обратите внимание: в личном кабинете указано местное время старта состязаний. Рекомендуем вам заблаговременно прибыть на место прохождения очного этапа