Внимание! На данный момент вам доступны только ваши собственные баллы и ответы. Результаты отборочного этапа, проходные баллы и информация о том, проходите ли вы на заключительный этап, — всё это станет известно в конце декабря.
декабрь 2023
8 декабря, 16:27
2023/24,Авиастроение,Агропромышленный комплекс (Агроинженерия),Арктические технологии,Биоинженерия и биоинформатика,Биология,Вооружение и военная техника,Геология,Гостиничное дело,Государственное и муниципальное управление,Информационная и кибербезопасность,Искусственный интеллект,Квантовые технологии,Классный руководитель,Лечебное дело и педиатрия,Математика,Математическое моделирование,Материаловедение и технологии материалов,Машиностроение,Медико-профилактическое дело,Металлургия,Освоение космоса,Педагогическое образование (дошкольное),Программирование и информационные технологии,Программная инженерия,Разработка беспилотных воздушных судов,Реклама и связи с общественностью,Робототехника,Специальное (дефектологическое) образование,Стоматология,Строительство,Теплоэнергетика и теплотехника,Фармация,Физика,Физика и технологии уникальных научных установок класса «мегасайенс»,Фотоника,Химия,Экономика,Экономическая и корпоративная безопасность,Электроника, радиотехника и системы связи,Электроэнергетика,Юриспруденция,Ядерные физика и технологии,Агропромышленный комплекс (Агрономия),Безопасность информационных систем и технологий критически важных объектов,Бизнес-информатика,География,Горное дело,Зеленая энергетика,Лазерные, плазменные и радиационные технологии,Нанотехнологии в электронике и радиофотонике,Селекция и генетика сельскохозяйственных растений и животных,Социология,Спорт и физическая культура. Спортивный тренер,Судостроение: морской и речной флот,Туризм,Урбанистика,Химическая технология