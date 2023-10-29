Олимпиада «Я — профессионал»

октябрь 2023
Дизайн
26 октября, 11:43

Задание отборочного этапа доступно по кнопке «Демоверсия» на вкладке «Мои направления». Демоверсия — это и есть задание, которое вы уже можете начать выполнять. Готовую работу необходимо будет загрузить в период с 17 ноября по 3 декабря.

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Дизайн,2023/24
Журналистика
26 октября, 11:48

Задание отборочного этапа доступно по кнопке «Демоверсия» на вкладке «Мои направления». Демоверсия — это и есть задание, которое вы уже можете начать выполнять. Готовую работу необходимо будет загрузить в период с 17 ноября по 3 декабря.

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Журналистика,2023/24
Telegram бот
27 октября, 12:52

Мы запустили официальный Telegram бот олимпиады! С его помощью вы можете подписаться на интересующие вас направления и получать уведомления от организаторов по основным этапам олимпиады.

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Все,2023/24