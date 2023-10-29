Задание отборочного этапа доступно по кнопке «Демоверсия» на вкладке «Мои направления». Демоверсия — это и есть задание, которое вы уже можете начать выполнять. Готовую работу необходимо будет загрузить в период с 17 ноября по 3 декабря.
октябрь 2023
26 октября, 11:48
Задание отборочного этапа доступно по кнопке «Демоверсия» на вкладке «Мои направления». Демоверсия — это и есть задание, которое вы уже можете начать выполнять. Готовую работу необходимо будет загрузить в период с 17 ноября по 3 декабря.
27 октября, 12:52
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