Олимпиада «Я — профессионал»

октябрь 2024
Telegram Мегасайенс
16 октября, 14:45

Специально для участников направления Физика и технологии уникальных научных установок класса «мегасайенс» открыт Telegram канал с различной полезной информацией по направлению.

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Физика и технологии уникальных научных установок класса «мегасайенс»,2024/25
Telegram Металлургия
16 октября, 14:46

Специально для участников направления «Металлургия» открыт Telegram канал с различной полезной информацией по направлению.

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Металлургия,2024/25
Telegram бот
25 октября, 14:00

Мы запустили официальный Telegram бот олимпиады! С его помощью вы можете подписаться на интересующие вас направления и получать уведомления от организаторов по основным этапам олимпиады.

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Все,2024/25
Пед. образование (дошкольное)
31 октября, 13:03

Чат участников направления «Педагогическое образование (дошкольное)».
Telegram. В чате организаторы отвечают на вопросы участников и делают анонсы событий в рамках олимпиады

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Педагогическое образование (дошкольное),2024/25