Специально для участников направления Физика и технологии уникальных научных установок класса «мегасайенс» открыт Telegram канал с различной полезной информацией по направлению.
октябрь 2024
16 октября, 14:46
Специально для участников направления «Металлургия» открыт Telegram канал с различной полезной информацией по направлению.
25 октября, 14:00
Мы запустили официальный Telegram бот олимпиады! С его помощью вы можете подписаться на интересующие вас направления и получать уведомления от организаторов по основным этапам олимпиады.
31 октября, 13:03
Чат участников направления «Педагогическое образование (дошкольное)».
Telegram. В чате организаторы отвечают на вопросы участников и делают анонсы событий в рамках олимпиады