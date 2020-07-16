«Хорошее место»: а у вас уже есть наша «звезда»?

Продолжаем награждать лучшие по мнению пользователей организации наклейками «Хорошее место». Рассказываем, как получить специальный знак от Яндекс.Справочника.

За год мы отметили многие любимые места наших пользователей звездой «Хорошее место». Звёзды на дверях и витринах, а также в подборках на Картах, помогли другим пользователям Яндекса по всей России найти действительно хорошие кафе, салоны красоты, мастерские и не только.

Чтобы сделать оценку организации ещё более прозрачной и наглядной для пользователей, в 2019 году мы обновили алгоритм расчёта рейтинга. Теперь оценки ранжируются только внутри категории, к которой относится компания. Например, продуктовые магазины сравниваются с другими продуктовыми магазинами, но не с ресторанами, интернет-магазинами или банками.

Достоверность и объективность оценки определяется по нескольким параметрам, в том числе дате создания аккаунта, количеству оставленных оценок, посещениям. На основе этого вычисляется вес, с которым оценка должна влиять на рейтинг. Оценки с небольшим весом повлияют на рейтинг меньше, чем такие же оценки с бóльшим весом.

Ещё мы повысили минимальный балл для получения наклейки. Теперь знак «Хорошее место» выдаётся заведениям, которые пользователи Яндекса оценивают минимум на 4,2 балла из 5. В рейтинг входят все организации: от отелей и кафе до обувных мастерских и рекламных агентств.

Как получить наклейку

Знак «Хорошее место» получают организации:

из 10% лучших в своём городе или области — отдельно для каждой категории;

с рейтингом 4,2 и выше;

с подтверждёнными данными — на это указывает «галочка» рядом с названием организации. Подробнее о том, как получить статус «Информация подтверждена владельцем».

Проверить, что ваша организация в числе лучших можно в личном кабинете Справочника. Если вы увидели «звёздочку» на главной напротив названия вашей компании, значит мы скоро вышлем звезду и сертификат на адрес из Справочника. Никаких форм дополнительно заполнять не нужно.

Если все условия выполняются, но значка пока нет, вы получите «звезду», когда мы напечатаем следующий тираж наклеек. Об этом мы сообщим отдельно.

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