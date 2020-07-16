Яндекс.Бизнес

Яндекс.Бизнес

«Хорошее место»: а у вас уже есть наша «звезда»?

Продолжаем награждать лучшие по мнению пользователей организации наклейками «Хорошее место». Рассказываем, как получить специальный знак от Яндекс.Справочника.

За год мы отметили многие любимые места наших пользователей звездой «Хорошее место». Звёзды на дверях и витринах, а также в подборках на Картах, помогли другим пользователям Яндекса по всей России найти действительно хорошие кафе, салоны красоты, мастерские и не только.

Чтобы сделать оценку организации ещё более прозрачной и наглядной для пользователей, в 2019 году мы обновили алгоритм расчёта рейтинга. Теперь оценки ранжируются только внутри категории, к которой относится компания. Например, продуктовые магазины сравниваются с другими продуктовыми магазинами, но не с ресторанами, интернет-магазинами или банками.

Достоверность и объективность оценки определяется по нескольким параметрам, в том числе дате создания аккаунта, количеству оставленных оценок, посещениям. На основе этого вычисляется вес, с которым оценка должна влиять на рейтинг. Оценки с небольшим весом повлияют на рейтинг меньше, чем такие же оценки с бóльшим весом.

Ещё мы повысили минимальный балл для получения наклейки. Теперь знак «Хорошее место» выдаётся заведениям, которые пользователи Яндекса оценивают минимум на 4,2 балла из 5. В рейтинг входят все организации: от отелей и кафе до обувных мастерских и рекламных агентств.

Как получить наклейку

Знак «Хорошее место» получают организации:

  • из 10% лучших в своём городе или области — отдельно для каждой категории;
  • с рейтингом 4,2 и выше;
  • с подтверждёнными данными — на это указывает «галочка» рядом с названием организации. Подробнее о том, как получить статус «Информация подтверждена владельцем».

Проверить, что ваша организация в числе лучших можно в личном кабинете Справочника. Если вы увидели «звёздочку» на главной напротив названия вашей компании, значит мы скоро вышлем звезду и сертификат на адрес из Справочника. Никаких форм дополнительно заполнять не нужно.

Если все условия выполняются, но значка пока нет, вы получите «звезду», когда мы напечатаем следующий тираж наклеек. Об этом мы сообщим отдельно. 

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30 комментариев
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Рустам Шакуров
21 августа 2020, 17:32
У нас 180 отзывов, оценка 4.7, судя по статистике - мы уже как пол года на первом месте среди 40 конкурирующих гостиниц. Но при этом и намека нет на хорошее место, зато проходим мимо задрипаного магазина - а у них метка "Хорошее место" от Яндекса. 
Отличная выборка!
Юлия Винокурова
24 августа 2020, 21:35
Как узнать топ 10 или нет?
Рустам Шакуров
25 августа 2020, 00:20
Юлия Винокурова,
Заходите в статистику, там смотрите свою позицию относительно конкурентов. 
Александр
28 августа 2020, 12:31
И нам обещали прислать хорошее место, но пока тишина
Николай О.
28 ноября 2020, 21:24
Мы должны были получить наклейки за 2018 год, потом за 2019 год. Приходили письма от Яндекса, что наклейки высланы, ждите. На вопросы к менеджерам Яндекса где наклейки, получали ответы типа "потерялись при доставке". Наклеек до сих пор нет. Нам на электронку скидывали макеты в jpg, чтобы мы сами напечатали за свой счет. Если что, мы второй год являемся платными клиентами Яндекс.Карт. Посмотрим, что будет за 2020.
И я тоже видел эти наклейки в какой-то задрипанной лавочке по соседству, обидно, однако.
Изготовление ключей
11 марта, 13:11
Николай О.,
Наверное можно самому приехать в офис Яндекса и получить наклейку.  Не пробовали такой вариант?
WELL CLINIC Клиника Баранова
2 февраля, 16:51
Как получить наклейку? рейтинг 4,8, входим в топ 10 среди конкурентов
Podoreyt
15 февраля, 16:46
Наша организация PodoMaster Center занимает в нашем городе первое место по оказываемым  услугам. Все соответствует. Звезды нет. Прошу рассмотреть.
Обновлено 15 февраля, 16:46
gostretro
17 февраля, 11:09
Требования выполняются - когда будет нам наклейка????
webmaster@kartel-masterov.ru
21 февраля, 00:43
Здравствуйте.
Вот мы, например, ремонтируем квартиры, офисы, рестораны, а также разрабатываем дизайн- и инженерные проекты.
По мнению заказчиков, делаем свою работу неплохо. И по показателям могли бы получить звезду, как получили ее за 2018 год.
Но кто-то решил, что компании нашей отрасли не участвуют в проекте. Что зоопарки с квестами участвуют, а такие, как мы - нет. Разве наша отрасль менее полезна людям?
Просим вас пересмотреть список категорий, участвующих в проекте.


Заранее благодарны.
С уважением.
Обновлено 21 февраля, 00:47
temik346
21 февраля, 09:34
Уже 2-ой год являемся платными партнерами, у нашей организации балл 4.9- это лучшая организация вообще из всех предствленных в городе по рейтингу- не только в нашей категории но и во всех остальных. Прошу рассмотреть получение звезды, так как ни в 20 ни 21 году ни каких уведомлений не получаем((
great.syuzanna
22 февраля, 14:49
Здравствуйте, у меня ателье, рейтинг 5, услуги качественные. Можете включить данную сферу в список.? А то как-то обидно. За рекламу плачу, стараюсь, это очень тяжело, а получить не могу 
mydogbusiness1
22 февраля, 17:42
Включите сферу груминг услуг (зоосалон), хотим получить звезду, так как рейтинг 4,9
Ринат Бикчантаев
23 февраля, 12:32
Здравствуйте. Наша организация прошла все критерии, рейтинг 4.7, все подтверждено и входим в 10 % по пупулярности, а звезды и наклейки нет. Прошу рассмотреть. 
sales@pkf-avtomatika.ru
24 февраля, 14:39
Мы  также очень бы хотели получить знак "Хорошее место" (рейтинг компании 4.4). Но, к сожалению, нашей категории нет в перечне: Автоматические двери и ворота.  Просим расширить список номинаций, если это возможно!
СпортПриз
25 февраля, 10:07
Добрый день! Наша организация получила заветную звёздочку, ждём когда доставят...
А где можно эту звездочку скачать в электронном виде для расположения её на сайте?
wishkan
2 марта, 14:28
Наш магазин уже более полутора лет имеет рейтинг 4,4  и выше,  информация всегда актуальна и из 10% лучшие именно мы, но наклейку мы так и не получили. 
Amati Detailing
3 марта, 18:39
Так же соответствуем всем критериям на получение хорошего места! Но видимо Яндекс так не считает! Обидно!
Изготовление ключей
11 марта, 13:09
Как пожелания добавьте в рейтинг такие категории как
1 Дома быта
2 Металлоремонт
3 Услуги частных специалистов (не стоит обделять вниманием хороших спецов их мало)
4 Ателье ремонт и пошив одежды
5 Изготовление ключей
6 Мастерские 
Странно, что вы про них забыли. А то только рестораны, кафе, магазины, автосервисы и фитнес клубы)))
Магазин СТВ
11 марта, 16:30
Здравствуйте. Получали ранее оценку "Хорошее место". Сейчас рейтинг стал даже выше - 4,7
Но категорию из рассмотрения убрали. Занимаемся продажей, обслуживанием и арендой оргтехники, заправкой и ремонтом картриджей. Думаю нет ни одной организации, не пользующейся услугами данной сферы и большинство обращают внимание именно на рейтинг подобных организаций в сети интернет и с вниманием относятся к отзывам. Добавьте, пожалуйста, нашу сферу в число награждаемых.
Обновлено 11 марта, 16:31
Андрей Иванов
15 марта, 08:01
Аптеки значит совсем непричем? Во всяком случае, рейтинг за 7 лет не был ни разу ниже 4,2 балла. Сейчас 4,6. Хотя, был какой-то удивительный момент - каким-то непонятным образом была снята галочка "Информация подтверждена собственником", пришлось установить снова ее.
Татьяна Д.
16 марта, 01:37
Почему  нет ателье по ремонту  и пошиву одежды  в проекте.  Про нам везде забывают,  как будто нас не существует.  Мы тоже хотим признания и наклейку
Николай
23 марта, 10:33
Ни разу не получили наклейку, хоты  ее получали не однократно. 
DannaSmile
23 марта, 16:08
Пришло письмо с радостным известием, что мы получили звание "Хорошее место". Прошло больше месяца, а сертификат и звезда до сих пор не приехали. Где затерялись? Как получить?
АртФлора
25 марта, 17:59
Добрый день. Как получить наклейку? Не приходила на адрес(
anticorr-msk
31 марта, 12:38
Добрый день!



20 февраля 2021г мы получили письмо от яндекс Справочника о том, что нашему филиалу присвоен статус "Хорошее место"


В письме сказано,что обычно не более двух недель требуется для получения наклейки и сертификата.


Сегодня 31 марта, но мы так и не получили сертификат и наклейки, хотя находимся в Москве.
В службе поддержки ответа не не удается получить - писали и ответом на письмо с информацией о присвоении статуса и отдельно в создавали запрос в техподдержку Справочника.


Даже тикет не открывается, как обычно при обращении в техподдержку по другим вопросам.


Как узнать где эти наклейка и сертификат сейчас?
Можно ли самостоятельно их забрать у вас?
Обновлено 31 марта, 12:38
madam.bashkowa
6 мая, 15:43
Наше кафе имеет рейтинг 4.8 по городу

Андрей А.
17 мая, 01:26
яндекс конченое н.....во! заточенное на сбор денег! и наш  много уважаемый  ФАС у не го только может за миньетить! 
Амулекс
30 августа, 12:44
Добры день! У нас весь 2020 год был рейтинг 5 звезд, висела в профиле звездочка, но наклейку мы так и не получили( 



Амурский областной театр драмы
вчера, 05:15
Письмо о награждении на emai почту пришло, а награды так и нет)