Яндекс.Бизнес

Яндекс.Бизнес

Обновили раздел с отзывами в личном кабинете Яндекс.Бизнеса

В личном кабинете появился раздел с отзывами. Теперь вы можете увидеть, как распределяются оценки клиентов. И что им понравилось у вас больше всего. 

Как это работает: 

— «Градусники» в процентах показывают отзывы по каждому критерию. Например, как ваши клиенты оценивают персонал, интерьер, режим работы, конкретные услуги или товары.

— Вы сразу видите отрицательные отзывы, которые влияют на рейтинг компании. Это помогает быстро устранить недочёты, чтобы в следующий раз клиенты остались довольны.

— Вы понимаете свои сильные стороны, которые можно использовать в объявлениях как преимущество. Это поможет выделиться среди конкурентов и привлечь больше клиентов.

И в общем с отзывами стало удобнее работать. По нашей статистике, на 10% больше рекламодателей теперь отвечают на отзывы.

7 комментариев
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Улица Сайтов
сегодня, 12:12
Всё отлично!
Chetverg54
сегодня, 12:21
Четверг. Рыбный ресторан.
Прокат Авто
сегодня, 13:08
Мне нравиться
Дмитрий Светелик
сегодня, 13:47
Судя по тому, что у нас в личном кабинете ровным счётом ничего не изменилось, обновление на типографии не распространяется?
Georgyinelrus
сегодня, 14:23
Супер!
merani001
сегодня, 14:53
Это обновление не для всех сфер бизнеса работает? У нас ничего не изменилось, нет в % 
Клуб здоровья и красоты "Цветок"
сегодня, 15:23
На моей странице "настроить организацию" не могу добраться до рубрики,  ссылку на неё, мешает сноска процентная. А также подскажите, есть ли ссылка "поделиться", чтобы клиент смог выразить своё мнение, написать комментарий?  Настройте, пж.))