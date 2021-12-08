Обновили раздел с отзывами в личном кабинете Яндекс.Бизнеса

В личном кабинете появился раздел с отзывами. Теперь вы можете увидеть, как распределяются оценки клиентов. И что им понравилось у вас больше всего.

Как это работает:

— «Градусники» в процентах показывают отзывы по каждому критерию. Например, как ваши клиенты оценивают персонал, интерьер, режим работы, конкретные услуги или товары.

— Вы сразу видите отрицательные отзывы, которые влияют на рейтинг компании. Это помогает быстро устранить недочёты, чтобы в следующий раз клиенты остались довольны.

— Вы понимаете свои сильные стороны, которые можно использовать в объявлениях как преимущество. Это поможет выделиться среди конкурентов и привлечь больше клиентов.

И в общем с отзывами стало удобнее работать. По нашей статистике, на 10% больше рекламодателей теперь отвечают на отзывы.