Получите 6 000 ₽ на рекламу в Яндекс Бизнесе и кешбэк 100% на рекламу в МегаФон Таргете

Главное про Яндекс Бизнес

Автоматически создаёт объявления на основе информации с сайта или из профиля в соцсетях. Показывает рекламу в Поиске, Картах и на сайтах Рекламной сети Яндекса, в которой больше 55 000 площадок. Ищет людей, которые действительно интересуются вашими товарами или услугами.

Мы добавим 6 000 ₽ на рекламу. Итоговый бюджет рассчитывается индивидуально. Алгоритм следит, чтобы реклама показывалась только там, где есть потенциальные клиенты.

Главное про МегаФон Таргет

Помогает наладить контакт с целевой аудиторией через персональные рассылки и голосовые обзвоны. Отбирает потенциальных клиентов из 74 млн человек по более чем 100 параметрам. Например, только тех, кто часто проходит мимо офлайн-точки, живёт рядом, ищет похожие товары или услуги.

Сервис вернёт 100% кешбэка на таргетированную рекламу. Деньги вернутся на ваш счёт баллами, которые можно потратить ещё раз по курсу 1 балл = 1 рубль.

Как получить бонусы

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