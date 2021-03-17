Приглашаем на десятую Вебмастерскую, которая пройдёт 25 марта полностью онлайн. В этом году юбилей, поэтому будет кое-что особенное. Мы поговорим с вами на тему «Шаги для роста бизнеса» и разделим эфир на два потока — для интернет-магазинов и для сферы услуг.

Шаги для роста интернет-магазина. Обсудим, как привлекать клиентов из маркетплейсов и Поиска. Расскажем о сервисе Яндекс.Маркет Аналитика, покажем инструмент для быстрых тестов в интерфейсе, предложим чек-лист для аудита интернет-магазина. Поговорим, как организовать доставку на новой волне перехода сервисов в онлайн, чем так хорош краудсорсинг для рутинных задач.

Обсудим, как привлекать клиентов из маркетплейсов и Поиска. Расскажем о сервисе Яндекс.Маркет Аналитика, покажем инструмент для быстрых тестов в интерфейсе, предложим чек-лист для аудита интернет-магазина. Поговорим, как организовать доставку на новой волне перехода сервисов в онлайн, чем так хорош краудсорсинг для рутинных задач. Шаги для роста бизнеса в сфере услуг. Поговорим, какие проблемы предпринимателей решает Рекламная подписка Яндекса, представим новые бесплатные возможности Яндекс Бизнеса. Будут доклады о том, как организовать эффективный кол-центр, построить процессы в современной кондитерской или найти интернет-маркетолога, которого вы не захотите уволить.

Можно будет смотреть что-то одно или переключаться между трансляциями, когда захочется. Обе трансляции поделятся на 3 блока: сначала поговорим о качественном трафике, затем — об аналитике, а в третьей части спикеры поделятся лайфхаками.

С докладами выступят спикеры из Яндекс Go, Взгляда, Толоки, Поиска, Яндекс.Почты 360. Помимо докладов, мы покажем реальные кейсы компаний METRO, OZON, AliExpress и других, анонсируем новые сервисы Яндекса для бизнеса в прямом эфире.

Чтобы смотреть трансляцию, обязательно зарегистрируйтесь заранее. Ближе к делу мы пришлём вам ссылку на прямой эфир.

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