февраль 2021
Сделайте сайт заметным для пользователей с Яндекс.Вебмастером
10 февраля, 15:04
Вебмастер — это бесплатный сервис, который помогает понимать, насколько легко ваш сайт находят пользователи. Когда вы добавите сайт в Вебмастер, то сможете анализировать и улучшать представление сайта в поисковой выдаче, следить за качеством ресурса, получать советы, как сделать его полезнее и привлекательнее для вашей аудитории.
Итоги проекта «Хорошее место 2020»
20 февраля, 11:07
Мы подвели итоги проекта «Хорошее место 2020» и поздравляем всех, кто оказался на вершине рейтинга! Приятно, что вы цените наш проект и гордитесь своими достижениями.
Хорошие места — это любимые организации пользователей Яндекса по всей России. Каждый год мы награждаем владельцев кафе, салонов красоты, автомастерских и других компаний специальным знаком отличия — яркими наклейками-звездами.