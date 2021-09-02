сентябрь 2021
Яндекс Бизнес запускает второй сезон подкаста о предпринимателях «Бизнес — это я»
2 сентября 2021, 17:50
«Бизнес — это я» — истории предпринимателей о том, как они решили открыть своё дело и с какими трудностями сталкиваются каждый день. Во втором сезоне команда Яндекс Бизнеса отправилась в регионы, чтобы узнать, как живёт малый бизнес за пределами Москвы.
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