«Бизнес — это я» — истории предпринимателей о том, как они решили открыть своё дело и с какими трудностями сталкиваются каждый день. Во втором сезоне команда Яндекс Бизнеса отправилась в регионы, чтобы узнать, как живёт малый бизнес за пределами Москвы.