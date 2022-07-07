Яндекс Бизнес

июль 2022
Как стать «Хорошим местом»: подробный гайд от предпринимателей и Яндекс Бизнеса
7 июля 2022, 17:10

Каждый год Яндекс Бизнес вручает награду «Хорошее место» компаниям с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам пользователей. Чтобы компаниям было проще получить «Хорошее место», мы написали гайд с практическими советами. Рассказываем, что в нём полезного и почему его стоит прочитать.

Откройте расчётный счёт в Альфа-Банке, подключите Рекламную подписку и получите 10 000 ₽
11 июля 2022, 12:15

Мы хотим, чтобы предприниматели узнавали больше об удобных инструментах для развития бизнеса. Теперь вы можете попробовать сразу два: бесплатный расчётный счёт от Альфа-Банка и Рекламную подписку от Яндекс Бизнеса. 

Рассказываем, как участвовать в акции.

В новом выпуске «Всеми силами» обсудили проблемы с поставками
15 июля 2022, 11:29

Предприниматели говорили про работу с поставками и искали решения проблем, о которых написали владельцы малого бизнеса. К встрече присоединился эксперт транспортной компании «Деловые Линии» и предложил ещё несколько полезных решений. Делимся с вами.