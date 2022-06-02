июнь 2022
Второй сезон «Всеми силами»: обсуждаем продвижение, деньги и сотрудников
2 июня 2022, 11:31
Вместе с банком Точка и МегаФоном мы запустили второй сезон «Всеми силами» — проекта, в котором предприниматели помогают друг другу решать проблемы. В этом сезоне обсуждаем, как бизнесу справляться с вызовами в трудные времена.
Онлайн-запись в салоны красоты доступна прямо в Картах
6 июня 2022, 11:39
В Яндекс Картах появился удобный виджет для записи в салоны красоты, барбершопы, парикмахерские и студии маникюра. Пользователи ищут подходящий вариант и нажимают на кнопку «Записаться онлайн». А затем прямо в Картах выбирают услугу, мастера и время — без перехода на сторонние сайты.
Где брать деньги для бизнеса в трудные времена: новый выпуск «Всеми силами»
21 июня 2022, 11:20