В Яндекс Картах появился удобный виджет для записи в салоны красоты, барбершопы, парикмахерские и студии маникюра. Пользователи ищут подходящий вариант и нажимают на кнопку «Записаться онлайн». А затем прямо в Картах выбирают услугу, мастера и время — без перехода на сторонние сайты.