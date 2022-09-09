сентябрь 2022
Новый закон об интернет-рекламе: что изменится для рекламодателя
9 сентября 2022, 13:11
1 сентября начинают действовать поправки в Федеральный закон «О рекламе». Это значит, что теперь нужно размечать каждый рекламный креатив и передавать данные в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).
Но Яндекс Бизнес сделает это за вас. Вам нужно просто указать свои данные в личном кабинете.
Теперь можно рекламировать товары с Яндекс Маркета, Ozon и Wildberries
20 сентября 2022, 16:26
Запустите продвижение и продавайте больше с Яндекс Бизнесом.
Рекламу ваших товаров увидят люди за пределами маркетплейсов: в поиске Яндекса и на сайтах партнёров Рекламной сети — там, где есть ваши потенциальные клиенты.