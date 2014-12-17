Клуб Элементов

Клуб Элементов

Элементы Яндекса: теперь с Диском

Сегодня мы представляем вам обновление Элементов Яндекса , которое позволит сохранить картинки и просматриваемые в браузере файлы в Яндекс.Диске. А получив короткую ссылку на файл, вы сможете быстро поделиться ими со своими друзьями.

Достаточно навести курсор мыши на картинку, после чего появится кнопка, через которую можно отправить рисунок в Диск.

С просматриваемыми в браузере файлами (например, doc или pdf) все не менее просто. После открытия документа вы увидите кнопку с предложением.

Установить все Элементы вы можете с element.yandex.ru. Пользователи Google Chrome и других браузеров на основе Chromium могут найти все Элементы по отдельности в Chrome Web Store.

4 комментария
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PetruCHIOrus
15 июля 2017, 23:49
Кстати, а много денег уходит на пиар элементов через всякие там программы? Это потом окупается? 
albori
30 января 2019, 06:21
Установить все Элементы вы можете с element.yandex.ru - вот не могу :( Удалил погоду и почту из Яндекс.Браузера. Хотел обратно поставить а их нету. 
Andrew Orlow
30 января 2019, 18:16
В том то и дело. Нету больше элементов, а отдельные их элементы (простите за тавтологию) работают совсем не так.

В итоге давно уже сижу без них
shipilevsv
22 ноября, 15:55
Andrew Orlow,
Интересно, а что предложено взамен...