Вы можете скачать новую версию Firefox 3.0.10 с нашего сайта.



В новом Firefox (по сравнению с версиями 3.0.8, 3.0.9):

Устранено несколько уязвимостей в системе безопасности.

Устранено несколько проблем, влияющих на стабильность работы.

У многих пользователей возникала проблема, при которой повреждение локальной базы данных приводило к "утере" сохранённых в Firefox cookies.

Отправка больших форм иногда занимала долгое время.

В определённых случаях новые окна не получали фокус.



Полный список изменений можно посмотреть на официальном сайте Mozilla Firefox.