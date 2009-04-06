Клуб Элементов

апрель 2009
Обновился Firefox 3 со вкусом Яндекса
6 апреля 2009, 17:46
Вы можете скачать новую версию Firefox 3.0.8 с нашего сайта. В новом Firefox устранены две критические уязвимости в системе безопасности.
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Firefox
Тема: Обновился Firefox 3 со вкусом Яндекса
30 апреля 2009, 15:06

Вы можете скачать новую версию Firefox 3.0.10 с нашего сайта.

В новом Firefox (по сравнению с версиями 3.0.8, 3.0.9):

  • Устранено несколько уязвимостей в системе безопасности.
  • Устранено несколько проблем, влияющих на стабильность работы.
  • У многих пользователей возникала проблема, при которой повреждение локальной базы данных приводило к "утере" сохранённых в Firefox cookies.
  • Отправка больших форм иногда занимала долгое время.
  • В определённых случаях новые окна не получали фокус.


Полный список изменений можно посмотреть на официальном сайте Mozilla Firefox.

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Firefox