апрель 2009
6 апреля 2009, 17:46
30 апреля 2009, 15:06
Вы можете скачать новую версию Firefox 3.0.10 с нашего сайта.
В новом Firefox (по сравнению с версиями 3.0.8, 3.0.9):
- Устранено несколько уязвимостей в системе безопасности.
- Устранено несколько проблем, влияющих на стабильность работы.
- У многих пользователей возникала проблема, при которой повреждение локальной базы данных приводило к "утере" сохранённых в Firefox cookies.
- Отправка больших форм иногда занимала долгое время.
- В определённых случаях новые окна не получали фокус.
Полный список изменений можно посмотреть на официальном сайте Mozilla Firefox.