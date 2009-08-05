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август 2009
Яндекс.Бар 4.2.1 для Firefox
5 августа 2009, 17:04

Привет!

Мы выпустили Яндекс.Бар 4.2.1, в котором было исправлено некоторое количество ошибок и неточностей предыдущей версии.

Скачать Яндекс.Бар 4.2.1 для Firefox (780 Кб).

Что изменилось.


Добавлено:

  • Информер Яндекс.Денег не показывает баланс на панели Бара, если на сервисе Яндекс.Денег выставлена опция «Спрятать сумму».


Улучшено:

  • Можно настроить отображение числа отзывов рядом с кнопкой «Отзывы».
  • Закладки на странице визуальных закладок можно перемещать при помощи мыши.
  • В тултипе информера погоды добавлена температура воды для курортных городов.
  • Совместимость визуальных закладок с другими расширениями Firefox.
  • Совместимость с Firefox 3.5.


Исправлено:

  • Убрано ограничение на длину пароля в диалоге авторизации.
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Firefox,версия,4.2.1