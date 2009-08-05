Привет!
Мы выпустили Яндекс.Бар 4.2.1, в котором было исправлено некоторое количество ошибок и неточностей предыдущей версии.
Скачать Яндекс.Бар 4.2.1 для Firefox (780 Кб).
Что изменилось.
Добавлено:
- Информер Яндекс.Денег не показывает баланс на панели Бара, если на сервисе Яндекс.Денег выставлена опция «Спрятать сумму».
Улучшено:
- Можно настроить отображение числа отзывов рядом с кнопкой «Отзывы».
- Закладки на странице визуальных закладок можно перемещать при помощи мыши.
- В тултипе информера погоды добавлена температура воды для курортных городов.
- Совместимость визуальных закладок с другими расширениями Firefox.
- Совместимость с Firefox 3.5.
Исправлено:
- Убрано ограничение на длину пароля в диалоге авторизации.