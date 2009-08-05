Привет!

Мы выпустили Яндекс.Бар 4.2.1, в котором было исправлено некоторое количество ошибок и неточностей предыдущей версии.

Скачать Яндекс.Бар 4.2.1 для Firefox (780 Кб).

Что изменилось.





Добавлено:

Информер Яндекс.Денег не показывает баланс на панели Бара, если на сервисе Яндекс.Денег выставлена опция «Спрятать сумму».





Улучшено:

Можно настроить отображение числа отзывов рядом с кнопкой «Отзывы».

Закладки на странице визуальных закладок можно перемещать при помощи мыши.

В тултипе информера погоды добавлена температура воды для курортных городов.

Совместимость визуальных закладок с другими расширениями Firefox.

Совместимость с Firefox 3.5.





Исправлено: