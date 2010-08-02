Клуб Элементов

август 2010
Обновился Firefox 3.6 со вкусом Яндекса
2 августа 2010, 20:48
Вы можете скачать новую версию Firefox 3.6.8 с нашего сайта.

В новом Firefox устранены следующие проблемы:
  • Исправлена проблема со стабильностью работы, влияющая на некоторые страницы, использующие плагины.

Полный список изменений можно посмотреть на официальном сайте Mozilla Firefox.
4 комментария
Кнопка "Часы"
3 августа 2010, 20:55

Представляем вашему вниманию кнопку "Часы", которая показывает текущее время.

Ни за какими данными кнопка в Интернет не ходит, время берется с локального компьютера, но в настройках можно указать сдвиг относительно локального времени в часах и ввести свое название города (отображается во всплывающей подсказке). Можно добавить несколько кнопок "Часы", и настроить их так, чтобы они показывали время из разных мест, например, Цюриха и Пекина.

Иконка на кнопке меняется в зависимости от времени суток:

     - Днем

     - Ночью

NB: смена иконки работает в Яндекс.Баре 5.1 и выше, на ранних версиях иконка всегда будет белой

 

[+]Установить кнопку «Часы» в Яндекс.Бар

23 комментария
виджет,часы