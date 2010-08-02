Представляем вашему вниманию кнопку "Часы", которая показывает текущее время.

Ни за какими данными кнопка в Интернет не ходит, время берется с локального компьютера, но в настройках можно указать сдвиг относительно локального времени в часах и ввести свое название города (отображается во всплывающей подсказке). Можно добавить несколько кнопок "Часы", и настроить их так, чтобы они показывали время из разных мест, например, Цюриха и Пекина.

Иконка на кнопке меняется в зависимости от времени суток:

- Днем

- Ночью

NB: смена иконки работает в Яндекс.Баре 5.1 и выше, на ранних версиях иконка всегда будет белой

Установить кнопку «Часы» в Яндекс.Бар