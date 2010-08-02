В новом Firefox устранены следующие проблемы:
- Исправлена проблема со стабильностью работы, влияющая на некоторые страницы, использующие плагины.
Полный список изменений можно посмотреть на официальном сайте Mozilla Firefox.
Представляем вашему вниманию кнопку "Часы", которая показывает текущее время.
Ни за какими данными кнопка в Интернет не ходит, время берется с локального компьютера, но в настройках можно указать сдвиг относительно локального времени в часах и ввести свое название города (отображается во всплывающей подсказке). Можно добавить несколько кнопок "Часы", и настроить их так, чтобы они показывали время из разных мест, например, Цюриха и Пекина.
Иконка на кнопке меняется в зависимости от времени суток:
- Днем
- Ночью
NB: смена иконки работает в Яндекс.Баре 5.1 и выше, на ранних версиях иконка всегда будет белой